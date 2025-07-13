Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами

13 июля в народном календаре называют Макушкой лета, Полупетром или Днем 12 апостолов. Считалось, что в этот день лето достигает пика зрелости, а природа становится особенно мудрой предсказательницей. Внимание к ее знакам помогало предугадать урожай, погоду и даже личную судьбу.
Погодные приметы на Макушку лета
Кукушка кукует — лето будет долгим и жарким, а зима запоздает
Утренняя роса обильно покрывает траву — к солнечному дню, а ее отсутствие — к дождю
Желтые облака на горизонте — скоро гроза
Белые облака плывут против ветра — к ненастью, по ветру — к сухой жаре
Радуга после дождя — к грибному урожаю
Поведение животных и птиц
Лещ высовывает голову из воды после дождя — вечер будет теплым
Овцы беспокойно бьют копытами — к приближающейся грозе
Паутина летит по ветру — жди затяжной жары
Карпы прячутся на дне — погода испортится
Коты ищут тень — к аномальному зною
Что нельзя делать 13 июля
Стричь волосы и ногти — к неудачам
Заключать сделки, давать/брать в долг — рискуете потерять деньги
Ссориться, повышать голос — конфликты привлекут длительные неприятности
Пить алкоголь — возможны необдуманные поступки
Надевать черную одежду — символ траура, может навлечь беду
Спать после заката — «проспите удачу»
Что нужно сделать обязательно
Приготовить блюда с яйцами (вареные, печеные, желтую яичницу) — символ жизни и солнца
Помочь просящему, подать милостыню — иначе грозит одиночество в старости
Помириться с врагами, попросить прощения — день единения и прощения
Собрать целебные травы — после 13 июля их сила угасает
Запомнить сон с 12 на 13 июля — он вещий и укажет на верный жизненный путь
Интересно: рожденные 13 июля считались удачливыми в работе (талисман — сапфир), но несчастливыми в любви. А если оставить герань в спальне на эту ночь — приснятся кошмары.