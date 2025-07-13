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13 июля 2025 в 11:20

Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами

Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

13 июля в народном календаре называют Макушкой лета, Полупетром или Днем 12 апостолов. Считалось, что в этот день лето достигает пика зрелости, а природа становится особенно мудрой предсказательницей. Внимание к ее знакам помогало предугадать урожай, погоду и даже личную судьбу.

Погодные приметы на Макушку лета

  • Кукушка кукует — лето будет долгим и жарким, а зима запоздает

  • Утренняя роса обильно покрывает траву — к солнечному дню, а ее отсутствие — к дождю

  • Желтые облака на горизонте — скоро гроза

  • Белые облака плывут против ветра — к ненастью, по ветру — к сухой жаре

  • Радуга после дождя — к грибному урожаю

Поведение животных и птиц

  • Лещ высовывает голову из воды после дождя — вечер будет теплым

  • Овцы беспокойно бьют копытами — к приближающейся грозе

  • Паутина летит по ветру — жди затяжной жары

  • Карпы прячутся на дне — погода испортится

  • Коты ищут тень — к аномальному зною

Приметы на 13 июля — что можно и нельзя делать на Макушке лета Приметы на 13 июля — что можно и нельзя делать на Макушке лета Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 13 июля

  • Стричь волосы и ногти — к неудачам

  • Заключать сделки, давать/брать в долг — рискуете потерять деньги

  • Ссориться, повышать голос — конфликты привлекут длительные неприятности

  • Пить алкоголь — возможны необдуманные поступки

  • Надевать черную одежду — символ траура, может навлечь беду

  • Спать после заката — «проспите удачу»

Что нужно сделать обязательно

  • Приготовить блюда с яйцами (вареные, печеные, желтую яичницу) — символ жизни и солнца

  • Помочь просящему, подать милостыню — иначе грозит одиночество в старости

  • Помириться с врагами, попросить прощения — день единения и прощения

  • Собрать целебные травы — после 13 июля их сила угасает

  • Запомнить сон с 12 на 13 июля — он вещий и укажет на верный жизненный путь

Интересно: рожденные 13 июля считались удачливыми в работе (талисман — сапфир), но несчастливыми в любви. А если оставить герань в спальне на эту ночь — приснятся кошмары.

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