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13 июля 2025 в 11:27

Стало известно о тайных переговорах Карла III и принца Гарри

DM: помощники Карла III и принца Гарри провели тайные переговоры о примирении

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители короля Великобритании Карла III и его младшего сына принца Гарри провели в Лондоне тайные переговоры о примирении, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник. По его словам, в неформальной обстановке обсуждались темы, которые волнуют обе стороны.

Впереди долгий путь, но впервые за много лет канал общения открыт. Официальной повестки дня не было, только неформальные посиделки за выпивкой. Обе стороны хотели обсудить волнующие их вопросы, — отметил источник издания.

На встрече присутствовали глава отдела по связям с общественностью принца Гарри Мередит Мейнс, его представитель пиар-отдела Лиам Магуайр и секретарь Карла III по связям с общественностью Тобин Андреа. Троицу переговорщиков сняли на террасе Королевской заморской лиги, после чего они продолжили беседу внутри.

Ранее пользователи уличили президента Франции Эммануэля Макрона во флирте с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. Сначала он поприветствовал Миддлтон галантным поцелуем в руку, затем на торжественном приеме в Виндзорском замке, где присутствовали король, королева и многочисленные знаменитости, французский лидер подмигнул принцессе.

Европа
Великобритания
королевская семья
Карл III
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