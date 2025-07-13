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13 июля 2025 в 11:31

Интерпол донес российской полиции на школьника из-за Brawl Stars

Школьник попал под проверку полиции после жалоб Интерпола

Фото: supercell.com

В Санкт-Петербурге полиция вызвала 14-летнего подростка для объяснений его поведения в онлайн-игре Brawl Stars, передает Telegram-канал Baza. Основанием для разбирательства стали жалобы пользователей и скриншоты из игрового чата, переданные Интерполом российским правоохранителям.

По данным источника, мальчик под ником Папа Гриб угрожал другому игроку «покупкой пистолета» и «наказанием» обидчика. Позже он пояснил полиции, что речь шла о действиях исключительно внутри игры. При этом известно, что приобрести виртуальное оружие невозможно, поскольку оно изначально закреплено за персонажами. В итоге подросток признался, что оскорблял соперников и поднимал религиозные темы в сообщениях.

Данные об аккаунте подростка поступили в Интерпол от компании Google. Уже после обращения международной организации российские полицейские пригласили подростка с родителями для разъяснительной беседы. Сейчас в МВД проводят проверку по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания».

Ранее Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 14-летнего Артемия к 3,5 года воспитательной колонии за изнасилование несовершеннолетней девочки. Преступление произошло в июне 2024 года после конфликта между подростками. Суд установил, что обвиняемый, зная о возрасте потерпевшей, действовал умышленно и с применением насилия.

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