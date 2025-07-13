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13 июля 2025 в 11:09

Лионель Месси побил уникальный рекорд

Лионель Месси оформил пятый дубль подряд в матчах MLS

Лионель Месси установил новый рекорд в американской футбольной лиге MLS, оформив дубль в пятом матче подряд, сообщает пресс-служба игрока. В последней игре аргентинец дважды поразил ворота «Нэшвилла» и помог «Интер Майами» одержать победу со счетом 2:1.

До этого никто в истории лиги не забивал два и более мяча в пяти матчах кряду. Месси с 25 мая забил уже 10 голов — по два в каждом из пяти матчей. В турнирной таблице Восточной конференции его клуб занимает пятое место с 38 очками, уступая «Филадельфии», которая набрала 43 балла.

Ранее французский форвард Килиан Мбаппе установил рекорд мадридского «Реала». Футболист стал первым игроком клуба, забившим в семи различных турнирах за один сезон — включая Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании. Мбаппе также довел свою результативность до 44 голов в 58 матчах.

Прежде Криштиану Роналду в матче Лиги наций против Германии забил 137-й гол за сборную Португалии — 937-й в карьере. Футболист укрепил статус лучшего бомбардира в истории международного футбола, по-прежнему опережая Лионеля Месси — 112 голов.

Лионель Месси
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