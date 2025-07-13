К восстановлению электричества в Новгородской области привлекли 72 бригады

Электричество в Новгородской области восстанавливают 72 бригады, в том числе 10, которые прибыли из других регионов, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад». Ранее свет пропал в домах из-за грозы.

На смене 72 бригады, задействовано 77 единиц техники. В Новгородской области работает 10 бригад из других регионов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сильная гроза, обрушившаяся на Новгородскую область, оставила без электроснабжения более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Дронова, оперативный штаб постоянно контролирует ситуацию.

До этого сообщалось, что сильнейший ураган обрушился на Льгов, оставив без электричества свыше 2150 частных домовладений. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу жителей. О пострадавших глава региона не информировал.