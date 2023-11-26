Звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла детали скандала с наркотиками Наталья Бочкарева заявила, что была беременна во время скандала с наркотиками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наталья Бочкарева (справа)

Российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева в интервью YouTube-каналу «Макарена» призналась, что была беременна, когда полицейские задержали ее за хранение наркотиков. По ее словам, в суде она показывала бумаги с анализами, подтверждающими ее положение, однако это не помогло предотвратить скандал.

Я показала бумаги с анализами, которые я прошла, у меня даже волосы брали. Да и на суде показывала, но это было никому не интересно, уже скандал покатился. Дело в том, что я тогда была в положении. Но этого никто не знал, — сказала актриса.

Бочкарева отметила, что знакомые, дети и близкие люди поддержали ее в этой ситуации, поскольку никто из них не усомнился в ее невиновности. Остальные же, продолжила артистка, хотели ее «искупать в грязи». Однако, по словам Бочкаревой, она пережила эту ситуацию и сейчас прекрасно себя чувствует. Также актриса отметила, что считает себя образцовой матерью, она постоянно посещает родительские собрания и участвует в различных школьных мероприятиях.

В 2019 году машину, в которой ехала Бочкарева, остановили на автомобильной трассе в Москве. Полицейские обнаружили у нее кокаин. Актрису отпустили под подписку о невыезде. Позднее уголовное дело против нее закрыли и назначили штраф.

В октябре в отношении победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств. Полиция нашла в автомобиле артиста около 10 граммов марихуаны.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.