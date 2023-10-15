Уголовное дело возбудили против победителя шоу «Танцы» Mash: против победителя шоу «Танцы» Щебета возбудили дело из-за наркотиков

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Дмитрий Щебет

В отношении победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее полиция нашла в автомобиле танцора около 10 граммов марихуаны.

По данным Mash, уголовное дело против Щебета возбудили по ст. 228 УК РФ. Молодому человеку может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве на Звенигородском шоссе был задержан Дмитрий Щебет. По информации канала, сотрудники ДПС остановили такси, в котором ехал танцор. Изначально молодой человек отрицал факт наличия запрещенных веществ, но спустя некоторое время признался, что в кармане у него находится марихуана.

Как утверждает юрист Александр Хаминский, танцор может избежать тюремного срока из-за найденных у него наркотиков. По словам эксперта, артисту грозит «широкий диапазон наказаний», однако если ранее он не привлекался и имеет положительную характеристику, то дело закончится штрафом. Каким бы ни был исход, Щебету не удастся спастись от уголовной ответственности даже несмотря на славу и известность, считает Хаминский.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.