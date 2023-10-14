Победитель шоу «Танцы» попался с марихуаной в Москве «112»: победителя шоу «Танцы» задержали с наркотиками в кармане

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Дмитрий Щебет

Полиция Москвы задержала победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета на Звенигородском шоссе, пишет Telegram-канал «112». По его данным, у танцора нашли в кармане 10 граммов марихуаны.

Канал пишет, что в ночь на 14 октября сотрудники ДПС остановили такси, в котором ехал Дмитрий. Правоохранители проверили документы водителя, однако пассажир такси все это время вел себя нервно. Когда у него спросили о запрещенных веществах, танцор ответил отрицательно.

«112» отмечает, что когда Щебета попросили выйти из автомобиля, он попытался засунуть руку в карман, но сотрудники ДПС не дали этого сделать. После Щебет признался, что у него в кармане травка, после чего победителя шоу увезли в отделение полиции.

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