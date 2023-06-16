«112»: звезду «Беспринципных» вместе с мужем задержали в центре Москвы «112»: актрису Бабушкину и ее мужа задержали в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Бабушкина

Звезду сериала «Беспринципные» актрису Кристину Бабушкину и ее мужа Андрея Гацунаева задержали в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, у них обнаружили пакетик с белым веществом.

Пара ехала на собственном автомобиле по улице Коровий Вал, когда их остановили сотрудники ГАИ. При проверке документов, как пишет «112», полицейские нашли в машине содержимое с белым порошком.

Канал пишет, что актрису и ее супруга направили на медицинское освидетельствование, изъятое вещество передали на экспертизу.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция задержала члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова. По данным канала, общественник отправил два килограмма мефедрона в Калининградскую область для продажи через даркнет.

Бирюков сейчас находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

8 июня в Москве задержали американского музыканта, бывшего десантника Вооруженных сил США Трейвиса Лика. Его обвиняли в причастности к наркоторговле и шантажу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.