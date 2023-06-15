Члена Общественной палаты Мособласти задержали из-за наркотиков SHOT: члена Общественной палаты Мособласти задержали по подозрению в наркоторговле

Фото: opmosreg.ru

Илья Бирюков

Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция задержала члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова. По данным канала, общественник отправил два килограмма мефедрона в Калининградскую область для продажи через даркнет. Бирюков был отправлен в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

SHOT сообщает, что 13 июня около восьми утра в поселке Невское Калининградской области полицейские остановили грузовик, прибывший на пароме из порта в Ленобласти. Внутри обнаружили две коробки с гидроаккумуляторами. Их разобрали. В них были спрятаны два пакета с порошком. Как позже определила экспертиза, это был мефедрон массой около двух килограммов.

8 июня в Москве задержали американского музыканта, бывшего десантника Вооруженных сил США Трейвиса Лика. Его обвиняли в причастности к наркоторговле и шантажу.

По версии следствия, Лик предоставлял наркотики россиянкам, а затем шантажировал их с целью заставить участвовать в распространении запрещенных веществ. В ходе обысков в доме у американца были найдены предметы, которые, предположительно, использовались для торговли наркотиками, включая сами наркотические вещества, весы и зип-пакеты. На допросе Лик отрицал свою вину и заявил, что не осознает характер предъявленных ему обвинений.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.