Юрист рассказал, что грозит звезде «Танцев со звездами» за наркотики Юрист Хаминский: Щебет может избежать тюремного срока за найденные наркотики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победитель проекта «Танцы со звездами» Дмитрий Щебет может избежать тюремного срока из-за найденных у него наркотиков, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По словам эксперта, артисту грозит «широкий диапазон наказаний», однако если ранее он не привлекался и имеет положительную характеристику, то дело закончится штрафом.

Задержанному накануне танцору и хореографу, победителю проекта «Танцы со звездами» Дмитрию Щебету грозит наказание, установленное УК РФ в широких пределах: от штрафа в размере до 30 тыс. рублей до трех лет лишения свободы <...>. Если выяснится, что Дмитрий впервые попал под подозрение по уголовной статье, имеет положительные характеристики, <...> думаю, что ему будет назначено наказание, не связанное с лишением свободы, — объяснил Хаминский.

По предварительным данным, у танцора нашли 10 граммов марихуаны, что является значительным объемом и подпадает под действие статьи 228 УК РФ, добавил юрист. Каким бы ни был исход, Щебету не удастся спастись от уголовной ответственности даже несмотря на славу и известность, считает Хаминский.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве на Звенигородском шоссе был задержан Дмитрий Щебет. По информации канала, сотрудники ДПС остановили такси, в котором ехал танцор. Щебет сам признался, что в кармане у него находится марихуана, говорится в публикации.

Употребление наркотиков вредит здоровью.