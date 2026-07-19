Сериалы «Игра престолов» и «Рыцарь Семи Королевств»: обзор и рецензия

Споры о том, как завершилась «Игра престолов», не утихают до сих пор. Финальный сезон разделил фанатов на два лагеря еще в 2019-м, и с тех пор примирить их не удалось. Но в 2026 году у всех появился веский повод вернуться в Вестерос. Дело в том, что HBO выпустил новый сериал по вселенной Джорджа Мартина — «Рыцарь Семи Королевств». Премьера состоялась 18 января 2026 года на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Это шестисерийный приквел, который разворачивается примерно за 100 лет до событий оригинальной «Игры престолов». Проект уже успели окрестить «самым дружелюбным» во всей франшизе, а критики встретили его на удивление тепло. Так что вопрос «стоит ли пересматривать сериал „Игра престолов“» сейчас актуален как никогда.

Основные сюжетные линии сериалов «Игра престолов» и «Рыцарь Семи Королевств»

В центре сюжета «Рыцаря Семи Королевств» — двое странников, которые путешествуют по Вестеросу. Главный герой сир Дункан Высокий (его все называют просто Данком) — новоиспеченный рыцарь без земель, денег и без особых надежд на будущее. Он наивен, не слишком умен, но при этом отчаянно честен и благороден. Его спутник — мальчик по имени Эгг, который нанимается к нему оруженосцем. Вот только Эгг скрывает страшную тайну: на самом деле он принц из дома Таргариенов, и его настоящая личность рано или поздно перевернет их жизнь.

В отличие от «Игры престолов», здесь нет борьбы за Железный трон, дворцовых интриг и масштабных битв. Это камерная история о дружбе, чести и выживании в жестоком мире. Вместо того чтобы плести заговоры, Данк и Эгг просто путешествуют по дорогам Вестероса, попадают в передряги и пытаются помочь тем, кто в этом нуждается. Создатели намеренно сделали сериал «камернее и теплее» — по духу он куда ближе к первым сезонам «Игры престолов», где главными были характеры и моральные дилеммы, а не драконы и белые ходоки.

Кадр из сериала «Игра престолов» Фото: Hbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сюжет же «Игры престолов» — это три огромные переплетающиеся саги, которые разворачиваются одновременно на разных концах вымышленного мира. Пожалуй, проще всего представить их как три разных спектакля, которые идут на одной сцене.

Первая и самая кровавая линия — борьба за власть. Действие происходит на континенте Вестерос, в Семи Королевствах, где лорды и короли ведут бесконечные войны за Железный трон. Все начинается с того, что король Роберт Баратеон просит своего старого друга Эддарда Старка стать его главным советником — Десницей. Но политические интриги в столице, Королевской Гавани, оказываются смертельной ловушкой. Эддард раскрывает страшную тайну о детях короля, и это приводит к его казни. Его гибель становится спусковым крючком для масштабной гражданской войны.

На трон восходит жестокий мальчик-король Джоффри, а по всему континенту вспыхивают мятежи. За власть борются несколько домов: честные и суровые Старки с Севера, коварные и богатые Ланнистеры из Королевской Гавани и другие амбициозные семейства. Эта линия — классическая политическая драма о предательстве, союзах и цене власти.

Вторая линия уводит нас далеко на восток, на континент Эссос. Ее главная героиня — Дейенерис Таргариен, последняя из династии свергнутых королей. Когда-то ее семья правила Вестеросом, но была свергнута в восстании. В начале истории она — робкая и запуганная девушка, которую брат продает в жены вождю диких кочевников-дотракийцев. Однако Дейенерис проходит невероятный путь и превращается в сильную и безжалостную завоевательницу, которая освобождает рабов, завоевывает города и, что самое важное, возвращает к жизни драконов — могущественных существ, которых считали вымершими. Ее цель — вернуть себе Железный трон, который по праву принадлежит ее семье.

Третья линия — самая мрачная и таинственная. Она разворачивается на далеком Севере, у Стены — гигантского ледяного сооружения, которое охраняет Семь Королевств от опасностей, что таятся за ней. Там служат члены Ночного Дозора — братства, отказавшегося от титулов и семей. Именно в их ряды вступает Джон Сноу, бастард из дома Старков. Долгое время считалось, что главная угроза на Севере — это одичалые, племена, живущие за Стеной. Но вскоре выясняется, что это далеко не самое страшное. Дозор сталкивается с древним злом — Иными, или Белыми Ходоками, демонической расой, которая несет с собой вечную зиму и смерть. Эта линия постепенно отодвигает на второй план политические дрязги и становится главной угрозой для всего живого.

Кадр из сериала «Игра престолов» Фото: Hbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актерский состав и создатели сериалов «Рыцарь Семи Королевств» и «Игра престолов»

Режиссеры «Рыцаря Семи Королевств» — Айра Паркер, Сара Адина Смит и Оуэн Харрис — имена, может, не такие громкие, как у создателей оригинального сериала, но они отлично справились с задачей. Им удалось поймать тот самый дух раннего Вестероса, когда понятие чести еще что-то значило. Главные роли исполнили Питер Клэффи (Дункан Высокий) и Декстер Сол Анселл (Эгг). Клэффи, знакомый зрителям по фильму «Крушение», идеально вписался в образ неуклюжего, но обаятельного рыцаря. Анселл, которого многие помнят по «Голодным играм», отлично передает внутреннюю борьбу своего персонажа — мальчика, который вынужден скрывать свое происхождение. В сериале также снимаются Финн Беннет и другие актеры.

«Игру престолов» же создали Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Они же стали шоураннерами и главными сценаристами сериала, который они адаптировали по циклу романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Сам Мартин тоже был исполнительным продюсером. Актерский состав в сериале — огромный ансамбль. Среди исполнителей главных ролей: Шон Бин — Эддард (Нед) Старк, Кит Харингтон — Джон Сноу, Эмилия Кларк — Дейенерис Таргариен и Питер Динклэйдж — Тирион Ланнистер.

Атмосфера, визуал и саундтрек: как выглядит и звучит сериал, что отличает его от других проектов жанра.

Бюджет «Рыцаря Семи Королевств» составил менее $10 млн за эпизод — это в разы меньше, чем у «Игры престолов». Но создатели не стали гнаться за спецэффектами. Вместо этого они сделали ставку на атмосферу. Съемки проходили в живописных локациях, а визуальный ряд напоминает суровое Средневековье. Здесь нет драконов и магии, зато есть грязные дороги, трактиры, турниры и настоящая, почти осязаемая атмосфера Вестероса. Музыкальное сопровождение, хоть и не стало таким же культовым, как саундтрек Рамина Джавади в «Игре престолов», отлично дополняет картину, подчеркивая и приключенческий, и меланхоличный тон истории.

Кадр из сериала «Игра престолов» Фото: Hbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А вот сериал «Игра престолов» часто называют мрачным и натуралистичным, и это не случайно. С первых сезонов авторы стремились создать насыщенное, обжитое пространство — с помощью деталей быта, интерьеров и одежды. Цветовая гамма строилась на контрастах: холодные сизо-синие тона для Севера и теплые желто-красные оттенки для южных земель. Музыку к сериалу «Игра престолов» написал немецкий композитор Рамин Джавади, ученик Ханса Циммера. Он соединил в своем саундтреке этнические мотивы, электронику и симфонические приемы.

Стоит ли смотреть сериалы «Игра престолов» и «Рыцарь Семи Королевств»

Начнем с нового сериала. «Рыцарь Семи Королевств» — это определенно стоит посмотреть, если вы устали от глобальных политических драм и хотите чего-то более камерного и человечного. Этот сериал называют «Мандалорцем» от мира «Игры престолов» — и это сравнение очень точное. Здесь такой же формат «приключений недели»: герои путешествуют, встречают разных людей и решают их проблемы. В сериале много юмора, он более легкий и беззаботный по сравнению с мрачным оригиналом, но при этом в нем хватает и серьезных, эмоциональных моментов. Критики встретили проект очень тепло, назвав его «глотком свежего воздуха» для всей франшизы.

А теперь о главном вопросе: стоит ли пересматривать «Игру престолов» в 2026 году? Ответ — да, но с оговорками. Пересмотр первого сезона сегодня — это совершенно новый опыт. Ты уже знаешь, кто выживет, а кто нет, видишь намеки и предзнаменования, которые раньше пропускал. Многие фанаты отмечают, что первые четыре сезона — это просто шедевр и пересматривать их одно удовольствие. Проблемы начинаются ближе к финалу. Последние два сезона вызывают у зрителей смешанные чувства: кто-то до сих пор зол на создателей, кто-то просто разочарован. Как отметил один из пользователей, пересматривать сериал становится все менее приятно по мере приближения к концовке.

Тем не менее погружение в мир Вестероса перед просмотром «Рыцаря Семи Королевств» имеет смысл. Новый сериал полон отсылок к оригинальной саге, и знание контекста делает его просмотр гораздо более увлекательным. К тому же 2026 год вообще стал большим для фанатов: помимо «Рыцаря», летом ожидается третий сезон «Дома Дракона». Так что если вы давно хотели освежить в памяти события «Игры престолов» — сейчас самое подходящее время.

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