Составлен список артистов, которым Пугачева помогла стать звездами

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву называют Примадонной, поскольку считают властной персоной в мире шоу-бизнеса. Кого из звезд певица поддержала в начале карьеры?

Как Пугачева помогла Моисееву

В 1978 году шоумен Борис Моисеев создал танцевальное трио «Экспрессия», в котором он танцевал с двумя девушками — Ларисой Хитаной и Людмилой Чеснулявичюте. Артист выступал в 1980-е годы в Юрмале на шоу Лаймы Вайкуле. Во время исполнения танца «Синьор Ча-ча-ча» Моисеев подарил розу Пугачевой, сидевшей в зрительном зале, чем покорил ее сердце — она пригласила танцора и его трио работать в своем шоу.

Моисеев покинул труппу Примадонны спустя почти 10 лет, однако в 2000-х она вдохновила его выйти на сцену и петь. В карьере Моисеева был и дуэт с Примадонной — песня «Две свечи».

«Дорогая моя Алла. Аллочка. Алла Борисовна. Поздравляю тебя с Днем рождения. Лучшие годы в моей жизни — это ты. Хочу, чтобы я всегда оставался с тобой. Желаю тебе любви, любви, любви», — поздравлял Моисеев Пугачеву с Днем рождения.

В 2023 году Моисеева не стало на 69-м году жизни. Директор исполнителя Сергей Горох рассказал, что Примадонна помогла с организацией похорон.

Как Пугачева поддержала SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 10 лет назад участвовал в проекте «Фактор А», в котором занял третье место в финале. Тогда Примадонна похвалила исполнителя и вручила ему премию «Золотая звезда Аллы».

«Алла Пугачева с самого начала проекта говорила: «Ты придешь и получишь то, что заслужил. „Звезда“ должна была быть одна. Но она вручила ее и ему, и Юлии Самойловой. Благодаря участию в этом конкурсе он проплатил учебу в Академии им. Гнесиных. Если честно, мы бы в таком тяжелом положении были, если бы не эта „Звезда“», — рассказывал отец SHAMAN Юрий Дронов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Что Пугачева сделала для Кузьмина

Широкую известность гитарист Владимир Кузьмин обрел благодаря сотрудничеству с Примадонной. Звезды встретились в 1984 году. Пугачеву пригласили в Западную Германию на рок-фестиваль, однако репертуар не подходил, и она обратилась к лидеру группы «Динамик» Кузьмину. В первую же встречу артист покорил Примадонну талантом и обаянием, программа для фестиваля получилась удачной.

Пугачева уговорила чиновников в Кремле выпустить Кузьмина вместе с ней в Германию. Когда звезды вернулись в СССР, о них стали говорить: в стране есть только две звезды. Впоследствии Игорь Николаев написал хит Примадонны и Кузьмина, назвав его «Две звезды». Кузьмина быстро стали называть «любимчиком Пугачевой», но это ему не нравилось.

«Она утверждала, что я должен быть королем поп-музыки. Ну, каким потом Филипп Киркоров стал. А я не хотел этого. Я хотел заниматься только рок-музыкой», — поделился Владимир Кузьмин своими давними переживаниями с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

Обязан ли Киркоров славой Пугачевой

Поп-король Филипп Киркоров познакомился с Примадонной в 1988 году на вернисаже Ильи Резника. После этого получил приглашение от артистки принять участие в первых «Рождественских встречах». Творческий союз сложился быстро — уже в 1989 году певец гастролировал в Австралии и Германии в качестве партнера Примадонны. Вскоре Киркоров покинул «Театр Аллы Пугачевой» и начал активную концертную деятельность, несмотря на то, что в 1994–2005 годах состоял в браке с артисткой

«Я вспоминаю все, что с ней связано, только с добром и благодарностью. Это были невероятно интересные десять лет. Жить с таким человеком — это подарок судьбы. На моем месте мечтали быть сотни, если не миллионы мужчин. Но повезло мне», — сказал Киркоров.

Помогала ли Пугачева Звереву

60-летний стилист Сергей Зверев был личным стилистом Примадонны на протяжении нескольких лет. Зверев и Пугачева поддерживали близкую дружбу и вне работы. Зверев рассказывал, что, когда артистка состояла в браке с Киркоровым, поп-король постоянно был на гастролях, а он все время проводил с Примадонной. Однако после появления юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в жизни артистки, все изменилось.

«У нас были теплые отношения. Как о таком рассказывать? Там ни о чем нельзя... Когда Алла вышла замуж, мы особо и не общались», — рассказал стилист.

Стилист также рассказал, что именно Пугачева уговорила его попробовать себя в вокальной деятельности. Свой первый трек «Алла» он посвятил Примадонне.

Как Пугачева поддержала Тишмана

Певец Марк Тишман сам рассказывал, что певица многому его научила. Они познакомились на шоу «Фабрика звезд», где Примадонна спела с ним дуэтом. По словам Тишмана, после этого он побывал на интервью на радио «Алла», на котором часто звучали песни в исполнении певца.

«Факт того, что я какое-то время общался с Аллой Борисовной, спел с ней дуэтом, и она давала мне какие-то советы, — это уже огромное счастье. <...> Алла Пугачева — гениальная певица и актриса, но она не вершит судьбы, а живет своей жизнью», — сказал Тишман в одном из интервью.

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