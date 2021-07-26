«Пьяный» концерт Кузьмина в Ялте попал на видео

Один из основателей и лидеров группы «Карнавал» российский музыкант Владимир Кузьмин выступил 25 июля в Ялте. На сцене во время концерта артист держался неплохо, однако по манере исполнения зрители заподозрили, что он был пьян.
В сторис своего Instagram музыкант
В прошлом году одна из дочерей народного артиста Соня в студии программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ заявила: отец больше не пьёт алкоголь, хотя раньше у него бывали запои. Несколько лет назад Кузьмин и сам
Недавно певец переболел коронавирусом. Как и некоторые другие звёзды, он заразился COVID после того, как сделал прививку.
Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова показала видео завтрака с чёрной икрой. Подписчики звезды отметили замедленную речь артистки и предположили, что она пьяна.