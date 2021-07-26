«Пьяный» концерт Кузьмина в Ялте попал на видео

Один из основателей и лидеров группы «Карнавал» российский музыкант Владимир Кузьмин выступил 25 июля в Ялте. На сцене во время концерта артист держался неплохо, однако по манере исполнения зрители заподозрили, что он был пьян.

В сторис своего Instagram музыкант репостнул видео с концерта. Судя по опубликованным отрывкам, Кузьмин «проглатывает» слова, не выговаривает окончание строк и периодически не попадает в ноты. Сейчас артист гастролирует по югу России. Поклонники недоумевают: то ли Кузьмин халтурит, то ли опять начал пить.

В прошлом году одна из дочерей народного артиста Соня в студии программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ заявила: отец больше не пьёт алкоголь, хотя раньше у него бывали запои. Несколько лет назад Кузьмин и сам признавался , что не относит себя к трезвенникам. В Сети не раз появлялись видео выступлений Владимира Кузьмина, чьё поведение на сцене заставляло зрителей всерьёз подозревать, что он находится под воздействием спиртного.

Недавно певец переболел коронавирусом. Как и некоторые другие звёзды, он заразился COVID после того, как сделал прививку.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова показала видео завтрака с чёрной икрой. Подписчики звезды отметили замедленную речь артистки и предположили, что она пьяна.