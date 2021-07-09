Привились и заразились: знаменитости, заболевшие COVID-19 после вакцины

Татьяна Догилева подтвердила информацию, что заразилась коронавирусом после того, как сделала прививку от COVID-19. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди прошедших полную процедуру вакцинации заболевают только 0,7% от общего количества привитых, или два человека на 300 вакцинированных. При этом Попова добавила, что эти люди почти во всех случаях переносят заболевание легко.

Кто из знаменитостей, как и Догилева, заболел после вакцинации и как они чувствуют себя сейчас, узнал NEWS.ru.

Александр Буйнов, певец

Дата вакцинации: 11 февраля 2021 года.

О получении вакцины певец сообщил в своём Instagram. Прививку препаратом «Спутник V» артист сделал в феврале.

Всегда говорил и сейчас утверждаю: наша вакцина лучшая в мире, как и наши врачи... <...> Как же хочется в музеи, театры, на концерты, стадионы... Обниматься, целоваться, общаться! — написал Буйнов.

Когда заболел: 11 июня 2021 года.

Спустя ровно четыре месяца Александр Буйнов сообщил, что заразился COVID-19. Винил артист в этом только себя.

Народ расслабился, на фиг маски и прочие штуки. Я тоже. Получил на юге отит среднего уха, потом всё классически спустилось через нос в горло и в лёгкие. И эта дрянь нашла меня, — рассказал певец.

Буйнов отметил, что, если бы не прививка, которую он сделал весной, он мог оказаться на грани жизни и смерти.

Лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ! Так сказал главный врач военного госпиталя в Одинцово, — написал музыкант.

Артист заявил: как только врачи разрешат, он обязательно снова вакцинируется. Сейчас Буйнов уже готовится к новым концертам.

Владимир Кузьмин, музыкант

Дата вакцинации: неизвестна.

Когда заболел: 13 июня 2021 года.

Музыкант Владимир Кузьмин не сообщал, когда именно и каким препаратом вакцинировался от коронавируса. О том, что ранее сделал прививку, он рассказал только после того, как заболел. Певец опубликовал фото из больничной палаты в Instagram.

Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной! — написал артист.

Кузьмин провёл в больнице чуть больше недели. Сейчас на вопросы поклонников о самочувствии он отвечает, что «всё в порядке».

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ

Дата вакцинации: 29 апреля 2021 года.

О прививке, сделанной в собственном кабинете, Татьяна Москалькова отчиталась в Instagram.

Сделала прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина, естественно, отечественная, — написала она.

Когда заболела: 5 июля 2021 года.

Через два с половиной месяца после вакцинации Москальковой NEWS.ru сообщил о её госпитализации с COVID-19. Омбудсмен на своей странице поблагодарила всех за поддержку и посоветовала беречь себя.

В настоящий момент Татьяна Москалькова остаётся под наблюдением врачей. При этом она продолжает работать с обращениями граждан в удалённом режиме.

Владимир Уйба, глава республики Коми

Дата вакцинации: февраль 2021 года.

Когда заболел: 16 июня.

Спустя четыре месяца после вакцинации препаратом «Спутник V» Владимир Уйба сообщил о положительном тесте на COVID-19. К жителям региона он обратился в Instagram уже из больничной палаты.

Я всё-таки заболел коронавирусом, поэтому нахожусь сейчас в палате в республиканской инфекционной больницы. Я привился «Спутником V» в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител, и вот повторное заражение, — сказал Владимир Уйба.

Глава Коми добавил, что без вакцинации с его показателями болезнь могла бы протекать в «очень тяжёлой форме».

Сейчас Владимир Уйба уже вернулся к работе. 5 июля он принял решение ввести в Коми обязательную вакцинацию.