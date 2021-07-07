Волочкова опубликовала «пьяное» видео с чёрной икрой

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео завтрака с чёрной икрой. Подписчики звезды отметили замедленную речь артистки и предположили, что она пьяна.

На кадрах Волочкова сидит за накрытым столом отеля в Астрахани, где она сейчас находится, и, комментируя свои действия на камеру, пытается завернуть в огуречную дольку ролл с чёрной икрой, которую накладывает ложкой.

Я заворачиваю ролл... руки у меня изранены астраханскими раками, и это самые прекрасные раны, которые только могут быть... от раков... самых вкусных. Мы их очень много здесь ели. Вот смотрите: астраханская икра — это же самое... самое... вы же знаете... ну, я не знаю, деликатес это всё. И вот так заворачиваешь, вот так берёшь и ешь, — говорит балерина.

Подписчики Волочковой отметили её замедленную речь и странное поведение. Они предположили, что артистка находится в нетрезвом состоянии.

По голосу и по ужимкам всё понятно. День удался, — написала ok.sana_art.

Разозлила комментаторов и демонстрация балериной чёрной икры.

Что нам, нищебродам, об икре-то знать. Мы на зарплату только кабачковую можем позволить, — грустно заметила milana_14.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова выпустила свой первый музыкальный альбом, который оценил музыкальный критик Сергей Соседов. Самым подходящим местом для выступлений поющей Волочковой он назвал ресторан.