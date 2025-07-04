Прокуратура проверит инцидент с затоплением лодки Павла Воли

Начата проверка по факту затопления в Калининграде лодки, в которой находился комик Павел Воля, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Прохожие помогли пассажирам выбраться на берег, никто не пострадал.

Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, соблюдения лицензионных требований и прав пассажиров, — говорится в публикации прокуратуры.

Ранее Воля в своем Telegram-канале рассказал, как собирался прокатиться на арендованной лодке в ходе поездки в Калининград и едва не пошел вместе с ней ко дну. В городе у комика были запланированы два концерта.

Артист рассказал, что судно привязали веревкой к пристани, чтобы оно не тонуло дальше. Также Воля выразил благодарность местному жителю, помогавшему ему в спасении, и отметил, что тот придет на одно из его выступлений.

До этого стало известно, что уроженец Центральной Азии планировал устроить теракт на концерте юмориста Воли в Пятигорске. Выступление в ДК «София» было отменено за несколько часов до начала по техническим причинам.