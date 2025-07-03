«Неудачно сходили в море»: Павел Воля рассказал, как тонул в Калининграде Павел Воля рассказал о неудавшейся морской прогулке в Калининграде

Российский комик Павел Воля в своем Telegram-канале рассказал, как собирался прокатиться на арендованной лодке в ходе поездки в Калининград и едва не пошел вместе с ней ко дну. В городе у Воли были запланированы два концерта.

После нескольких видео, в которых актер выражает восхищение погодой и достопримечательностями города, он опубликовал ролик, в котором докладывает о неудачном инциденте и показывает полузатопленную лодку. По словам Воли, судно начало идти ко дну через три минуты после того, как артист зашел на борт с кем-то из спутников.

Мы еле выпрыгнули, — признался артист.

Он рассказал, что судно привязали веревкой к пристани, чтобы оно не тонуло дальше. Также Воля выразил благодарность местному жителю, помогавшему ему в «спасении», и отметил, что он придет на один из концертов.

Сегодня лови историю про то, как мы неудачно сходили в море, — обратился шоумен к калининградцу.

Ранее Воля рассказал, что живет ради улыбки своей супруги — гимнастки Ляйсан Утяшевой. Таким образом ведущий поздравил жену с 40-летием.