Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 15:24

«Неудачно сходили в море»: Павел Воля рассказал, как тонул в Калининграде

Павел Воля рассказал о неудавшейся морской прогулке в Калининграде

Павел Воля Павел Воля Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский комик Павел Воля в своем Telegram-канале рассказал, как собирался прокатиться на арендованной лодке в ходе поездки в Калининград и едва не пошел вместе с ней ко дну. В городе у Воли были запланированы два концерта.

После нескольких видео, в которых актер выражает восхищение погодой и достопримечательностями города, он опубликовал ролик, в котором докладывает о неудачном инциденте и показывает полузатопленную лодку. По словам Воли, судно начало идти ко дну через три минуты после того, как артист зашел на борт с кем-то из спутников.

Мы еле выпрыгнули, — признался артист.

Он рассказал, что судно привязали веревкой к пристани, чтобы оно не тонуло дальше. Также Воля выразил благодарность местному жителю, помогавшему ему в «спасении», и отметил, что он придет на один из концертов.

Сегодня лови историю про то, как мы неудачно сходили в море, — обратился шоумен к калининградцу.

Ранее Воля рассказал, что живет ради улыбки своей супруги — гимнастки Ляйсан Утяшевой. Таким образом ведущий поздравил жену с 40-летием.

Павел Воля
Калининград
лодки
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
Вице-спикер ГД назвала «нелогичный» закон, который работает только в семье
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.