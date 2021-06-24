Соседов назвал идеальное место для пения Волочковой

Идеальное место для выступлений поющей Анастасии Волочковой — это ресторан или клуб, рассказал в беседе с РИА Новости музыкальный критик Сергей Соседов. Недавно балерина выпустила свой первый альбом.

Он отметил, что артистка имеет право записывать песни, и что занимается этим «для своего удовольствия».

Почему она не может записывать песни? Это её хобби, а не основная профессия. Она балерина, прежде всего. Она не заявляет, что певица, как некоторые, не выходит на сцену. <...> Ресторан, клуб — самое место для её выступлений. Люди выпивают, расслаблены, и тут Настя — хороша собой, она высокая, эффектная. Это сопровождение вечера, это экшн, — считает Соседов.

На своей странице в социальной сети Instagram Волочкова объявила о выходе дебютного сольного альбома. Первая композиция — «Балерина» — написана Игорем Николаевым. До этого артистка выпускала синглы и исполняла их на концертах. На часть из них сняты клипы.

Накануне Соседов в беседе с NEWS.ru оценил решение компании Victoria’s Secret отказаться от своих «ангелов» в рекламе нижнего белья. Знаменитый бренд решил сотрудничать с женщинами, которые прославились не своими формами, а карьерными достижениями.

По мнению эксперта, подобный бизнес-ход означает, что у Victoria’s Secret есть деньги на контракты с такими знаменитостями. Журналист добавил, что лицами модной марки могут стать и спортсменки, и киноактрисы, и певицы, и политические деятели.

Ранее сообщалось, что певице и лидеру группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной нечего делать на премии МУЗ-ТВ, которую сама исполнительница назвала «парадом безвкусицы». Её вообще можно закрыть. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил критик, журналист и шоумен Сергей Соседов.