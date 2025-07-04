Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 июля: инфографика

В ночь на 4 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Курской области, шесть — над территорией Белгородской области, три — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении ведомства.