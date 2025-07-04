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04 июля 2025 в 08:05

Раскрыто неочевидное применение переработанного пластика

Инженер Пестов: инвентарь из переработанного пластика не уступает обычному

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Садовый инвентарь из переработанного пластика не уступает обычному по качеству и надежности, заявил NEWS.ru инженер-технолог Николай Пестов. По его словам, опрыскиватели, садовые шланги, системы капельного полива, горшки и кашпо из вторсырья устойчивы к влаге, ультрафиолету и перепадам температур.

Хотя многие считают переработанный пластик вторым сортом, технологии позволяют создавать изделия, соответствующие строгим стандартам. В садоводстве переработанный пластик зарекомендовал себя в производстве опрыскивателей, садовых шлангов, систем капельного полива, горшков и кашпо — они демонстрируют устойчивость к влаге, ультрафиолету и перепадам температур, — сказал Пестов.

Он уточнил, что при выборе товаров важно проверять сертификаты ISO 14021, ГОСТ Р 58278-2018, а также обращать внимание на маркировку типа пластика rHDPE, rPET. Кроме того, инженер рекомендовал покупать специализированные товары проверенных брендов.

Не стоит использовать дешевые многоразовые бутылки и контейнеры общего назначения как садовую тару — это небезопасно. Поливочные системы из переработанного пластика полностью безопасны для растений и людей, на 30% экономичнее аналогов, каждая из них сохраняет до двух килограммов пластика от попадания на свалку, — добавил Пестов.

Ранее аналитик компании «Цикл» Александр Буров заявил, что жители южных регионов России активнее покупают премиальный инвентарь для полива дачных участков. По его словам, это обусловлено жарким климатом и наличием мощного УФ-излучения.

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