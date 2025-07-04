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Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 08:25

Тысячи человек остались без света в Ростовской области

Слюсарь: трансформатор в ростовских Шахтах отключен после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трансформаторная подстанция в ростовских Шахтах отключена на фоне атаки Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, без света остались 6 тысяч жителей.

В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти две тысячи частных домов, — написал он.

Слюсарь уточнил, что в нескольких домах повреждены окна, но пострадавших людей нет. Для обезвреживания обломков БПЛА на место ЧП вызвана бригада саперов.

Ранее Слюсарь информировал, что в Ростовской области эвакуируют жильцов многоэтажного дома, в котором разрушена кровля из-за атаки дрона на Азов. По его словам, зафиксированы многочисленные сообщения о повреждениях дверей, окон и припаркованных автомобилей из-за падения беспилотников и их обломков.

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате ударов погибла пенсионерка.

Ростовская область
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