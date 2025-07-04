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04 июля 2025 в 07:57

В Египте раскрыли, кто на самом деле мог построить пирамиду Хеопса

Египтолог Хавасс: пирамиду Хеопса строили квалифицированные рабочие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пирамиду Хеопса строили квалифицированные рабочие, заявил на подкасте Matt Beall Limitless экс-министр древностей Египта Захи Хавасс. По его словам, если бы эти люди были рабами, их никогда не похоронили бы в тени пирамид.

[Находки] подтверждают, что строители не были рабами. Если бы они были рабами, они никогда не были бы похоронены в тени пирамид, — сказал Хавасс.

Бывший министр древностей отметил, что его команда обнаружила следы, оставленные рабочими XIII века до нашей эры. Хавасс добавил, что строители пирамид работали в бригадах, где каждый выполнял определенные обязанности. При этом процесс строительства шел непрерывно, рабочие устраивали себе выходной раз в 10 дней.

Ранее в Министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта, а также статую фараона Джосера. Находка была сделана недалеко от Каира, в районе Саккара.

Одной из главных находок на месте раскопок стала огромная ложная дверь, выполненная из розового гранита, ее высота составляет 4,5 метра, а ширина — 1,15 метра. По словам экспертов, ложные двери таких размеров ранее не обнаруживали.

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