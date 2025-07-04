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04 июля 2025 в 07:52

В Европе увидели для себя сигнал после переговоров Трампа и Путина

La Stampa: Путин и Трамп намерены исключить Европу из переговоров по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показывают, что оба лидера стремятся вычеркнуть Европу из формулы по урегулированию ситуации на Украине, пишет итальянская газета La Stampa. Журналисты подчеркнули, что президенты договариваются только друг с другом.

Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев [от участия в переговорах по Украине], — отмечает автор статьи.

Вместе с этим в статье говорится, что в наихудшем положении оказалась сама Украина. Подчеркивается, что сейчас Киев находится под гнетом военного давления Москвы, незаинтересованности Вашингтона и недостаточной европейской помощи.

Ранее Трамп во время общения с журналистами выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с Владимиром Путиным он констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

Тем не менее Трамп подчеркнул, что Белый дом продолжает оказывать военную помощь киевским властям. Однако масштабы поставок зависят от ситуации с необходимым вооружением в самих США, уточнил он.

Дональд Трамп
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Владимир Путин
Европа
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