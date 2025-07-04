Блины, которые не портят фигуру, — на кефире и овсянке

Хочется вкусно позавтракать и при этом не нарушать диету? Эти овсяные блинчики — находка для тех, кто считает калории. Мягкие, румяные и полезные, они не уступают обычным блинам ни во вкусе, ни в текстуре. Повторите наш простой рецепт!

Смолоть в блендере 100 г овсяных хлопьев до состояния муки. Добавить 1 яйцо, 200 мл кефира, щепотку соли и разрыхлитель. Перемешать до однородности и оставить на 10 минут — овсянка набухнет, и тесто станет гуще. Жарить блины советуем на антипригарной сковороде без масла или с минимальной смазкой до золотистого цвета с двух сторон. Подаются как с несладкой, так и с фруктовой начинкой.

Совет: добавьте немного корицы или ванили в тесто — получится ароматный десерт даже без сахара.

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