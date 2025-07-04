Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 08:21

В российском регионе зафиксировали аномально высокую температуру воды

Температура воды в акватории Приморья оказалась на 5–7 градусов выше нормы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В акватории Приморского края зафиксирована аномально теплая вода — на 5–7 градусов выше, чем в прошлом году, сообщает Примгидромет. По данным службы, отклонение от нормы достигло 4 градусов в июне, а в начале июля разница с многолетними значениями составила уже 5–6 градусов.

Зафиксированы необычно высокие температуры воды в акватории Приморья. Данные морского гидрометеорологического поста Токаревский показывают существенное отклонение от нормы, — говорится в сообщении.

4 июля вода в Амурском заливе прогрелась до 25 градусов, в заливе Посьета — до 26 градусов, а в бухте Находка — до 17 градусов. Уточняется, что существенное отклонение от нормы зафиксировано в данных морского гидрометеорологического поста Токаревский.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в водоемах Москвы на следующей неделе не ожидается значительного повышения температуры воды. По его словам, купальный сезон пока не возобновится.

До этого в Роспотребнадзоре напомнили, что купание в фонтанах может привести к заражению различными инфекциями. Эксперты отметили, что вода в таких сооружениях не проходит должной очистки.

Приморский край
температуры
вода
моря
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.