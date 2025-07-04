В российском регионе зафиксировали аномально высокую температуру воды Температура воды в акватории Приморья оказалась на 5–7 градусов выше нормы

В акватории Приморского края зафиксирована аномально теплая вода — на 5–7 градусов выше, чем в прошлом году, сообщает Примгидромет. По данным службы, отклонение от нормы достигло 4 градусов в июне, а в начале июля разница с многолетними значениями составила уже 5–6 градусов.

Зафиксированы необычно высокие температуры воды в акватории Приморья. Данные морского гидрометеорологического поста Токаревский показывают существенное отклонение от нормы, — говорится в сообщении.

4 июля вода в Амурском заливе прогрелась до 25 градусов, в заливе Посьета — до 26 градусов, а в бухте Находка — до 17 градусов. Уточняется, что существенное отклонение от нормы зафиксировано в данных морского гидрометеорологического поста Токаревский.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в водоемах Москвы на следующей неделе не ожидается значительного повышения температуры воды. По его словам, купальный сезон пока не возобновится.

До этого в Роспотребнадзоре напомнили, что купание в фонтанах может привести к заражению различными инфекциями. Эксперты отметили, что вода в таких сооружениях не проходит должной очистки.