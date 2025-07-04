Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 июля

Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 48 беспилотников ВСУ в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 26.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на пятницу Сергиево-Посадский округ атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщила мэр города Оксана Ероханова. По ее информации, в районе микрорайона Звездочка прогремело четыре взрыва.

«Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками. Прошу всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам, не фотографировать работу ПВО», — написала Ероханова.

В результате падения беспилотников была повреждена подстанция, добавила она. Без электроснабжения остались микрорайон Звездочка и рабочий поселок. Въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты.

Также ночью 4 июля были временно закрыты аэропорты в четырех российских городах. В Росавиации сообщили, что ограничения коснулись воздушных гаваней Саратова, Ярославля, Казани и Самары.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы региона. В результате серии ударов погибла пенсионерка.

По данным Слюсаря, военным удалось отразить воздушную атаку. К сожалению, не обошлось без трагических последствий для мирных жителей.

В поселке Долотинка Миллеровского района упавший БПЛА повредил двухэтажный восьмиквартирный дом. В результате удара обрушилась плита перекрытия. Трагически погибла пенсионерка, бывшая учительница. Из разрушенного здания были эвакуированы 20 жильцов. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы и глава района.

В Азове последствия атаки оказались менее тяжелыми. Взрыв беспилотника повредил окна в многоквартирном доме № 94 в Коллонтаевском переулке. Дежурные расчеты оперативно прибыли на место, проводится эвакуация жильцов. По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется. Обломки еще одного сбитого БПЛА упали на стадион имени Лакомова, место падения оцеплено.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 3 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на пять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 69 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями — 27 и 22 соответственно. Средства ПВО ликвидировали еще 10 летательных аппаратов над Липецкой областью, восемь — над Курской. Кроме того, две воздушные цели сбиты над Крымом.

Обломки беспилотников ВСУ, сбитых над Липецкой областью, упали на частный жилой дом в пригороде областного центра, заявил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, есть жертвы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал губернатор в Telegram-канале.

Под огнем противника также оказался город Елец, добавил Артамонов. Обломки БПЛА упали на парковке местного предприятия, вспыхнул пожар. Работники близлежащих цехов были эвакуированы.

Утром 3 июля украинские войска обстреляли Рыльск в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, обошлось без пострадавших, ряд жилых домов получили повреждения. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«Повреждены два частных дома по улицам Иркутской и Болотникова: выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля, забор и хозпостройки. Перебита линия интернета», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали по меньшей мере 28 населенных пунктов, применив артиллерию и 77 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены пять многоквартирных и семь частных домов, оборудование на одном из предприятий, три легковых и четыре грузовых автомобиля.

По словам губернатора, вблизи села Чайки пострадали два человека в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Еще один мужчина получил ранения в Шебекино при обстреле противника. Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

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