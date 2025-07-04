Уничтожили бойцов, станции Starlink и миномет: успехи ВС РФ к утру 4 июля

Уничтожили бойцов, станции Starlink и миномет: успехи ВС РФ к утру 4 июля

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил управляемой ракетой пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 4 июля?

Ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ

Как рассказали в Минобороны РФ, Ми-28НМ поразил бойцов армии противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Центр“. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена», — говорится в сообщении.

Там добавили, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Поразили три станции Starlink ВСУ

ВСУ за минувшие сутки потеряли три станции спутниковой связи Starlink в зоне ответственности группировки войск «Восток», рассказал офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

«Группировка войск „Восток“ продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток противник потерял <...> три станции спутниковой связи Starlink и 17 пунктов управления беспилотной авиацией», — приводит ТАСС слова Яковлева.

Уничтожили минометную точку ВСУ

Расчет САУ «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны России.

«Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки „Мста-С“ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ уничтожил минометную точку ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции», — отметили в МО.

Там рассказали, что в ходе ведения воздушной разведки операторы разведывательных дронов обнаружили вражескую огневую позицию для ведения контрбатарейного огня, а позднее и сам миномет, координаты местонахождения которого были переданы артиллерийскому расчету. Получив целеуказание, расчет оперативно выдвинулся к установке, размаскировал ствол орудия, командир орудия задал наводчику координаты, а заряжающие доставили к орудию 152-мм осколочно-фугасные боеприпасы.

Миномет был уничтожен вместе с личным составом. Поражение цели подтвердили операторы беспилотников.

Поразили 52 пункта управления БПЛА ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки уничтожили 52 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«Подразделения группировки войск „Запад“ продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. <...> Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника. Кроме того, уничтожены 52 пункта управления беспилотной авиацией», — приводит его слова ТАСС.

Воздушным тараном уничтожают тяжелые коптеры ВСУ

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов Восточной группировки применяют метод воздушного тарана для уничтожения гексакоптеров типа «Баба-яга» ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО, рассказали в МО РФ.

«Операторы FPV-дронов группировки выявляют и уничтожают тяжелые гексакоптеры „Баба-яга“ ВСУ заблаговременно в воздухе до попытки сброса боеприпасов. Также расчеты дронов-перехватчиков применяют метод уничтожения дронов посредством воздушного тарана, используя маневренность и скорость собственных аппаратов, наводят их на курс столкновения с выявленными вражескими целями», — следует из сообщения.

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