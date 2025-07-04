Дальневосточный Сабантуй отменили из-за гибели замглавкома ВМФ

Дальневосточный Сабантуй, запланированный на 4 июля во Владивостоке, отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. Это связано с трауром после гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова.

Мероприятие отменяется в связи с гибелью Михаила Гудкова, — рассказали журналистам.

Сабантуй, который является праздником дружбы народов, в этом году планировалось посвятить 80-летию Победы. В мероприятии предполагалось участие губернатора Приморья Олега Кожемяко.

О гибели Гудкова 3 июля информировал сам глава региона. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-майора. В Минобороны РФ подтвердили эту информацию, отметив, что Гудков погиб 2 июля в курском приграничье.

Офицер курировал подразделения морской пехоты и вел работу по их преобразованию. Особое внимание уделялось оснащению формирований тяжелым вооружением и авиационной поддержкой.

В свою очередь врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти региона увековечат память Гудкова. Он подчеркнул, что офицер жил и умер как настоящий герой.