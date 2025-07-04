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04 июля 2025 в 08:00

Улетные цены: сколько стоит сходить с ребенком в аквапарк и зоопарк Москвы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Семейный отдых с детьми — удовольствие не из дешевых, особенно в Москве. NEWS.ru изучил актуальные цены на развлечения полного дня и выяснил, сколько двум взрослым с ребенком придется выложить за посещение аквапарков, зоопарка, фермы и других центров досуга.

Сколько стоит сходить с ребенком в аквапарк «Мореон»

«Мореон» — самый большой аквапарк Москвы, его площадь — 7,5 тысячи квадратных метров. В нем есть 10 горок, самая длинная из которых достигает 126 метров, несколько гидромассажных бассейнов, бассейн с течением, водопады и гейзеры. Зона «Подводный мир» предусмотрена для детей от полугода.

Входной билет в аквапарк и термы в будни для одного взрослого стоит 3290 рублей, для ребенка — 1850, для младенца — 490. В выходные взрослый должен заплатить 3750 рублей, за несовершеннолетнего просят 2050, за грудничка — 550. Чтобы семье с ребенком отдохнуть в аквапарке в выходной день, только за вход придется заплатить почти 10 тысяч рублей.

На территории водного комплекса есть кафе. В меню включен фастфуд — картофель фри, бургеры, пицца, наггетсы, соки и газировка. Комплексный обед стоит около 1500 рублей на человека. За один прием пищи семье с ребенком придется заплатить порядка 4500 рублей.

В итоге при минимальных тратах на вход в аквапарк и обед отдых в «Мореоне» обойдется почти в 15 тысяч рублей.

В какую сумму обойдется семье отдых в «Ква-Ква парке»

«Ква-Ква парк» площадью 4,2 тысячи квадратных метров находится в Мытищах. В нем есть семь разных горок, волновой бассейн, лагуна, водопад, купель и зона для самых маленьких россиян. В будни взрослый билет на весь день в аквапарк и сауну обойдется в 3590 рублей, детский — в 1890. Малыши ростом до 130 см проходят бесплатно. По выходным вход для взрослого стоит 3890 рублей, для несовершеннолетнего ростом от 130 см — 1990. Семья с ребенком должна заплатить в выходной день только за вход почти 10 тысяч рублей.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В аквапарке работают два ресторана. Один из них предлагает фастфуд, второй — блюда японской, итальянской и европейской кухни. Комплексных обедов в меню не представлено. В пляжном баре можно съесть хот-дог за 280 рублей или чикенбургер за 360. В ресторане самая дешевая пицца стоит 690 рублей. Кроме того, можно выбрать один из 10 супов стоимостью от 510 рублей, роллы, блюдо на углях или салат. Из расчета одно блюдо и напиток на человека обед обойдется примерно в 3000. За отдых с минимальными тратами семье нужно будет заплатить 13 тысяч рублей.

Сколько стоит отдых с ребенком в аквакомплексе «Лужники»

«Лужники» — это не просто аквапарк, а целый комплекс, в котором можно заняться серфингом или обучиться плаванию. Он позиционирует себя как лучший крытый аквапарк в России. Комплекс оснащен крышей-трансформером, которая может раздвигаться в ясную и теплую погоду. Посетителям предлагаются на выбор три плавательных бассейна, четыре зоны для детей, пять зон отдыха, бани и сауны, а также девять горок.

Цены на входные билеты делятся на пять категорий и зависят от возраста гостя. Отдых в будний день в аквапарке и термах обойдется взрослому или подростку в возрасте 14–17 лет в 3690 рублей. Дети от 7 до 13 лет проходят за 2190 рублей, от 2 до 6 лет — за 300, младенцы — бесплатно.

Выходной в аквапарке и термах обойдется взрослому и подростку в возрасте от 14 лет в 4390 рублей, школьнику 7–13 лет — в 2390, ребенку 2–6 лет — в 300, грудничку — бесплатно. В итоге в выходной день семья из трех человек — двух взрослых и подростка 14 лет — заплатит более 13 тысяч рублей.

На территории аквапарка работают кафе с фастфудом и ресторан с ценами выше среднего. На отдых в «Лужниках» стоит закладывать 17–20 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько стоит сходить с детьми в Московский зоопарк

Еще один популярный способ провести выходной день с семьей — сходить в Московский зоопарк. В нем можно посмотреть на гигантского осьминога или увидеть знаменитую панду Катюшу. Входной билет для взрослых стоит 1500 рублей, для детей в возрасте от 4 до 17 лет — 750. Чтобы попасть на территорию зоопарка, семье с ребенком нужно заплатить 3750 рублей.

В зоопарке работают несколько столовых, кофейни и зообуфеты, где продают хот-доги, горячую кукурузу, мороженое, попкорн, пончики и сладкую вату. Тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru посоветовала заранее отложить деньги на еду и сувениры.

«Мы все прекрасно понимаем, что дети очень любят и сладкую вату, и хот-доги. Скорее всего, вы услышите: „Пожалуйста, купите мне вот эту игрушку, мне очень срочно нужно“. Закладывайте на это минимум три тысячи, потому что на любой территории, где очень много туристов, цены всегда выше», — сказала Ансталь.

Она отметила, что зоопарк обязателен к посещению для каждого туриста, приезжающего в Москву. При этом она напомнила, что некоторым категориям граждан положены льготы. Посещение зоопарка в выходной день обойдется семье с ребенком примерно в 7000 рублей.

Сколько заплатит семья с ребенком за входные билеты в Городскую ферму на ВДНХ

На ВДНХ расположена Городская ферма, где можно покормить и погладить разных животных. Среди них — северный олень, еноты, альпаки, овцы, козы, нутрии, кролики, гуси и многие другие. На ферме регулярно проходят мероприятия для детей.

Кормить животных принесенной с собой едой нельзя. На кассе продаются жетоны, которыми можно оплатить специальный корм в автоматах. Один жетон стоит 50 рублей.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Взрослый билет в будний день обойдется в 1000 рублей, детский — в 500. В выходные вход для взрослых стоит 1200 рублей, для детей — 600. Малыши до трех лет проходят бесплатно. На ферме также действуют семейные тарифы: в будни билет на троих обойдется в 2300 рублей, на четверых — в 2750. В выходные три члена семьи заплатят за вход 2750 рублей, четыре — 3300.

У входа работает кафе «Ферма», в котором можно взять полноценный обед или перекусить пиццей. Цены — средние по Москве. Обед на троих из расчета одно блюдо и один напиток на человека обойдется примерно в 3000 рублей. Посещение Городской фермы обойдется семье с ребенком примерно в 6–7 тысяч.

Куда еще можно сходить с детьми в Москве и сколько это стоит

Ансталь порекомендовала посетить с детьми «Москвариум», Московский планетарий или музей «Экспериментариум». По ее словам, нужно отталкиваться от предпочтений ребенка, узнавать, что ему больше нравится: животные, Мировой океан, физика и химия или космос.

«Самый дорогой билет в „Москвариуме“ на взрослого — 1800 рублей, это выходные дни в любое время. В будни, кроме праздников, вход стоит 1400 рублей на человека. Дети от 3 до 12 лет идут со скидкой, самый дорогой билет для них — с пятницы по воскресенье — стоит 1000 рублей, а в будни — 900», — сказала она.

Блогер отметила, что выгодно покупать семейные или комбобилеты со скидкой. Кроме того, в «Москвариуме» действуют льготы для некоторых категорий граждан. Например, скидки положены членам семей участников СВО.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Московском планетарии в каждый зал нужно покупать отдельный билет. Например, в выходные вход в Большой звездный зал, музей Урании и «Лунариум» обойдется примерно в 1100 рублей на человека. Чтобы посмотреть фильм в 4D-кинотеатре, нужно заплатить 600 рублей, а посещение обсерватории будет стоить 300 рублей.

В «Экспериментариуме» входной билет для взрослого стоит 1250 рублей в выходной день, а для детей от 4 до 16 лет — 950. Семье с одним ребенком посещение музея обойдется в 3,5 тысячи рублей. За мастер-классы и экскурсии придется доплачивать отдельно. Кроме того, стоит заложить 3–5 тысяч рублей на обед, напитки и сувениры.

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отдых
дети
Москва
Анна Акимова
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