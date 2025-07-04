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04 июля 2025 в 08:10

Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил своего американского коллегу Марко Рубио с Днем независимости США, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале. В письме он выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона станут стабильными и предсказуемыми, а также будут основываться на взаимоуважении и учете национальных интересов.

Прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США — Дня независимости, — говорится в телеграмме.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с Днем независимости США. Путин отметил значительный вклад России в становление американской государственности.

Ушаков также отметил, что лидеры двух стран констатировали наличие глубоких исторических связей между Россией и США. По его словам, стороны согласились, что речь идет не только о союзничестве в Первой и Второй мировых войнах, но и более ранних страницах истории.

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