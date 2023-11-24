«Обратной дороги в Россию нет»: Николаев высказался об уехавших артистах Николаев: уехавшие из России артисты выступили против своей родины

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Юрий Николаев

Уехавшие из России артисты выступили против своей родины, сказал телеведущий Юрий Николаев, передает корреспондент NEWS.ru. В рамках творческой встречи в преддверии 75-летнего юбилея он подчеркнул, что таким людям нет обратной дороги домой и для них должны быть закрыты все концертные площадки.

Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова «родина», — сказал он.

Певица Алла Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно. По данным недавнего исследования ВЦИОМ, 25% опрошенных признались, что исполнительница вызывает у них чувство стыда. На втором месте антирейтинга оказался рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за него стыдно 18% респондентов, за ним следует певец Филипп Киркоров, за которого проголосовали 13% граждан.

Почти каждый десятый назвал «постыдным артистом» Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Ольга Бузова набрали по 6% голосов, Инстасамка и Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — по 5%.

Также, по данным опроса, шесть из десяти россиян не одобряют действия музыкантов, уехавших из России после начала СВО. Поддерживают решение артистов покинуть страну 13% опрошенных, 8% респондентов отметили, что относятся к поступкам уехавших исполнителей неоднозначно.