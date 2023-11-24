«Люди делают вид, что нет никакой СВО»: Николаев о караоке-барах Москвы Телеведущий Николаев раскритиковал работу караоке-баров в Москве во время СВО

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Телеведущий Юрий Николаев раскритиковал работу караоке-баров в Москве во время проведения СВО, передает его слова корреспондент NEWS.ru. Он выразил непонимание того, что люди веселятся и делают вид, будто нет никакой спецоперации. Николаев также усомнился в целесообразности вручения артистам госнаград.

До сих пор запускают салюты, танцуют люди и делают вид, будто нет никакой СВО и не гибнут ребята. Я такого не понимаю. Также не понимаю такого — один мой знакомый артист к юбилею получил орден за заслуги перед страной. Я не буду называть его имя. Но просто ордена получают заслуженно военные на фронте. А когда артисты сейчас получают аналогичные госнаграды, я не понимаю такого, — сказал Николаев во время творческой встречи в преддверии 75-летнего юбилея ведущего.

Телеведущий также отмечал, что уехавшие из России артисты выступили против своей родины. В рамках творческой встречи он подчеркнул, что таким людям нет обратной дороги домой и для них должны быть закрыты все концертные площадки.

До этого стало известно, что певица Алла Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно. По данным недавнего исследования ВЦИОМ, 25% опрошенных признались, что исполнительница вызывает у них чувство стыда. На втором месте антирейтинга оказался рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за него стыдно 18% респондентов, за ним следует певец Филипп Киркоров, за которого проголосовали 13% граждан.