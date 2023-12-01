Больница, шоу «Маска», связь с Украиной: как сейчас живет Юрий Стоянов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Стоянов

Народный артист России Юрий Стоянов в последнее время реже появляется на экранах. Кроме того, в сентябре пародист попал в больницу. Что с ним случилось, чем он занимается сейчас?

Чем известен Юрий Стоянов

Юрий Стоянов родился 10 июля 1957 года в Одессе. В юности он увлекался фехтованием и даже стал мастером спорта, а также ходил в студию киноактера при Одесской киностудии.

В 1974 году Стоянов поступил в ГИТИС. После учебы в театральном институте актер присоединился к труппе Большого драматического театра имени Г. Товстоногова — там он служил с 1978 по 1995 год. При этом большая роль за все время работы в театре Стоянову досталась только один раз — это была партия Моцарта в спектакле «Амадеус».

С 1974 года актер играл эпизодичные роли в кино. На съемках картины «Анекдоты» в 1989 году Стоянов познакомился с Ильей Олейниковым. Вместе они создали юмористическую передачу «Городок», которая выходила с 1993 по 2012 год на телеканале РТР (затем — на «России 1»).

Программа принесла пародистам всероссийскую славу. Олейников умер в 2012 году.

Впоследствии Стоянов появился во множестве фильмов и сериалов. Среди них — «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Королевство кривых зеркал», «Zолушка», «Любовницы» и «Вампиры средней полосы».

Телеведущий был женат трижды. У него трое детей: два сына от первого брака и дочь — от третьего.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Юрий Стоянов и Илья Олейников

Почему Стоянов попал в больницу в сентябре

В сентябре этого года СМИ писали, что Юрий Стоянов был госпитализирован с тяжелой формой гипертонии. Тогда артист сообщил, что действительно находился в больнице, однако он просто проверял свое состояние.

«Я попал в больницу? Я просто приехал сдать анализы, которые сдаю здесь каждый год в сентябре. Сдать общий анализ крови и побегать на тренажере под нагрузкой, чтобы проверили давление. Через минут 40 сяду за руль и уеду, машина стоит под дверью», — комментировал Стоянов.

Как Стоянов связан с Украиной

Юрий Стоянов родился в Одессе, однако он заявил, что у него нет украинских корней. Мама пародиста работала в школе, преподавала украинский язык, но была русской. Отец Стоянова был гинекологом. По происхождению он являлся болгарином.

Артист рассказывал, что определить его национальность можно по фамилии, «стоян» значит «стоять». Его предки были в числе болгар из Бессарабии, которая присоединилась к Российской империи.

«Я наполовину болгарин, наполовину русский», — объяснял телеведущий.

Что Стоянов говорил про антироссийские санкции

Юрий Стоянов считает, что отсутствие зарубежных фильмов в кинотеатрах из-за санкций — это хорошо. В качестве примера он привел французов, которые подняли свой кинематограф за счет ввода ограничений на прокат зарубежных картин. Таким образом они повысили интерес к собственному кино и возродили его экономически.

Актер также отметил в беседе с aif.ru, что сегодня российский кинематограф находится на новом этапе. По его мнению, такого большого объема качественных фильмов и сериалов давно не снималось в стране.

Почему Стоянова внесли в базу «Миротворца»

В феврале 2018 года Юрия Стоянова внесли в базу украинского «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым.

Дело в том, что артист участвовал в съемках фильма «Неуловимые», которые проходили на территории полуострова в 2017 году, после его возвращения в состав Российской Федерации.

Чем сейчас занимается Стоянов

Юрий Стоянов продолжает творческую деятельность. В 2021 году он принял участие в шоу «Маска». Телеведущий выступал в костюме Банана. Он рассказывал, что организаторы передачи чуть не оштрафовали его за нарушение условий контракта, когда во время исполнения песни Cancion del Mariachi он почти выдал себя.

Стоянов тогда снял перчатки, чтобы ему было удобнее держать гитару, однако по условиям контракта это делать было нельзя, так как руки — одна из самых узнаваемых частей тела. Если бы актера рассекретили на том этапе, ему пришлось бы выплатить штраф.

Сейчас в прокате идут картины «У людей так бывает» и «Пять процентов» с участием Стоянова.

Помимо этого, артист играет в театре. В ближайшее время его можно будет увидеть в постановке «Спасти рядового Гамлета» — 9 декабря в Санкт-Петербурге и 13, 20 февраля в Москве.

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