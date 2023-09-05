Юрий Стоянов в больнице: что случилось с актером, в каком он состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Стоянов

В соцсетях сообщили, что народный артист России Юрий Стоянов обратился в одну из московских клиник. Правда ли, что юморист был госпитализирован, и что известно о его состоянии?

По данным Telegram-канала Baza, актер попал в больницу вчера, 4 сентября.

«66-летний народный артист России оказался в палате отделения терапии утром 4 сентября с диагнозом „гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений“. Ему требуется регулярное лечение медикаментами», — говорится в сообщении.

Однако юморист опроверг сообщения о госпитализации. Стоянов пояснил, что приехал в больницу проверить свое состояние. Он отметил, что его анализы оказались «идеальными».

«Я попал в больницу? Я просто приехал сдать анализы, которые сдаю здесь каждый год в сентябре. Сдать общий анализ крови и побегать на тренажере под нагрузкой, чтобы проверили давление. Через минут 40 сяду за руль и уеду, машина стоит под дверью», — сказал актер.

Что Стоянов говорил о вредных привычках и образе жизни

Юрий Стоянов в интервью признавался, что не может бросить курить. Эта вредная привычка появилась у него со студенческих времен.

«Всему хорошему и плохому меня научил Витюша Сухоруков, мой сосед по общаге. Я начал курить, пробовать спиртное, все как положено», — рассказывал он 7days.ru.

Пристрастия к алкоголю у артиста не появилось, а отказаться от сигарет он не может.

«Я не могу бросить курить и всегда ищу себе какие-то оправдания. Даже как-то с одним батюшкой говорил: „Не могу бросить курить — и все“. Он: „Ну не бросишь ведь?“ Я говорю: „Не-а, не брошу“», — заявил артист aif.ru.

Спортом актер практически не занимается, но старается регулярно посещать бассейн.

«Когда-то я очень серьезно занимался фехтованием, стал мастером спорта. А все бывшие спортсмены в зрелом возрасте находятся в очень сложных отношениях со спортом. Ведь для того чтобы поддерживать себя в хорошей форме, надо создавать почти такие же нагрузки, какие были раньше. А это невозможно повторить», — пояснил Стоянов.

Артист считает, что лучше всего людей лечит юмор, поэтому даже в пандемию коронавируса не прекращал работать над передачами развлекательного характера.

«Учеными доказано: когда человек смеется, у него даже анализ крови улучшается. Юмор поправляет здоровье» — сказал он изданию «Труд».

Стоянов заботится о своем состоянии, но воспринимает старение как естественный процесс, поэтому не обращается к пластическим хирургам.

«Я из тех актеров, кто признает работу над внешностью только с помощью похудения и грима. Не брошу камень в коллег, прибегающих к хирургии, чтобы выглядеть моложе, но сам на это не пойду. Крем, массаж лица — да. А вот если зритель увидит на этом лице следы подтяжек, он, мне кажется, будет разочарован и даже обижен — может решить, что его обманывают», — считает артист.

Кого из артистов недавно госпитализировали

Актриса Татьяну Васильеву госпитализировали в Москве с гипертонией в состоянии средней тяжести в июле. После выписки из клиники она подтвердила информацию об обращении к медикам и заверила, что уже чувствует себя нормально.

В августе из больницы был выписан актер Иван Краско. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое, на лечение потребовалось чуть меньше месяца. Несмотря на то что медицинское учреждение он покинул на инвалидной коляске, артист заявил Пятому каналу, что с ним все хорошо.

В июле сын актера Михаила Ефремова — Николай — упал из окна квартиры на третьем этаже, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики обнаружили закрытые переломы бедра и таза и провели ему операцию. Также Telegram-канал Mash сообщал, что во время лечения у артиста развилась надпочечная недостаточность. Спустя полтора месяца он был выписан из больницы.

В июле телеведущего и путешественника Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник. По его словам, врачи диагностировали кишечную непроходимость и кисты в почках. Дроздову провели операцию, после чего ведущий признался, что чувствует себя хорошо.

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