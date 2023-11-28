Уход из «Ленкома», поцелуи с Янковским, дом-музей: куда пропала Поргина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людмила Поргина

Вдова Николая Караченцова заслуженная артистка России Людмила Поргина ушла из «Ленкома», после чего пропала со страниц прессы. Чем сейчас занимается актриса, что известно о строительстве дома-музея, посвященного памяти ее супруга?

Почему Поргина ушла из «Ленкома»

Актриса служила в театре практически всю жизнь, однако долгое время находилась в конфликте с его директором Марком Варшавером из-за отсутствия главных ролей в постановках. Один из их разговоров закончился вызовом скорой помощи, а в январе 2023 года она попала в больницу с нервным срывом.

«Перед Новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Вдобавок случился приступ подагры — стало очень сильно болеть колено. Боль была такой, что терпеть просто невозможно», — сообщила артистка MK.RU.

Варшавер же считает, что Поргина должна быть благодарна театру, который помогал ей во время болезни Караченцова, оплачивая все его медицинские услуги и прочие потребности. Директор театра признался Teleprogramma.pro, что жалеет, что «выбил» актрисе звание заслуженной артистки.

«Как тебе не стыдно? Ты же жена великого артиста, который много сделал для „Ленкома“. А ты кто сама такая? Да никто, кроме того, что ты называешься женой Николая Петровича», — заявил Варшавер.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Людмила Поргина

В июле 2023 года Поргина заявила об уходе из театра из-за отсутствия у нее главных ролей. Не устраивала артистку и заработная плата в размере 40 тысяч рублей.

«Я-то дорогу в театр не забываю, но в „Ленкоме“ меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию», — сказала Поргина KP.RU.

После этого Варшавер заявил, что актриса не подавала заявление о своем уходе из театра. Он добавил, что если артиста решит уйти, то с ней будет тяжело расстаться, и это будет серьезная потеря для театра.

«У нее зарплата в театре около 50 тысяч. Такая же пенсия с учетом доплаты за звание заслуженной артистки. Уже получается 100 тысяч. Это прилично. Плюс два дома в Болгарии, где она любит отдыхать. Постоянно берет больничный — уже 142 дня находится на больничном листе — и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату. Согласитесь, очень удобно отдыхать за счет государства», — подытожил тогда директор «Ленкома».

8 сентября в «Ленкоме» состоялось открытие 97-го сезона. К удивлению многих на сборе труппы присутствовала Поргина.

Что известно о строительстве дома-музея Караченцова

Актриса начала строительство музея, посвященного памяти о ее покойном супруге. У Поргиной сохранилась большая коллекция мебели, ваз и люстр из разных стран от артиста, поэтому она планирует воссоздать обстановку, в которой жил Караченцов.

Дом-музей возведут на семейной даче в подмосковном поселке Валентиновка. Актриса уже начала разрабатывать архитектурный план дома и планирует закончить его зимой.

Строить музей она будет на личные средства, для чего продает московскую квартиру Караченцова. За апартаменты Поргина планирует выручить 300 млн рублей.

«Эту недвижимость Коле подарили в 2003 году от правительства. Думаю, сейчас наша четырехкомнатная квартира в Шведском тупике стоит 300 млн рублей. На вырученные деньги построю музей Коли у нас на даче в поселке Валентиновка», — объяснила актриса.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Николай Караченцов и Людмила Поргина

Что известно о личной жизни Поргиной

В браке с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым актриса прожила 43 года. У пары в 1978 году родился сын Андрей, сейчас он генеральный директор Культурного фонда Николая Караченцова. Его жена Ирина подарила свекрови троих внуков: Петра, Янину и Ольгу.

Поргина долго время сохраняла статус верной жены, которая с достоинством преодолевала сплетни об изменах знаменитого супруга. Однако после смерти Караченцова начали распространяться слухи о неверности актрисы.

В 2022 году актер Вадим Долгачев рассказал, что у него был тайный роман с Поргиной. Артист на этом не остановился и предположил в студии шоу «На самом деле», что может быть биологическим отцом сына Поргиной Андрея, поскольку видит внешнее сходство с ним.

«У меня возникло предположение, что Андрей Караченцов — мой сын. Совсем недавно я обнаружил фотографии моего отца, который умер, когда мне было всего два года. Когда я сравнил их фотографии, свою и Андрея, я понял, что из одной породы все», — рассказал Долгачев.

Сама актриса отвергла слова коллеги.

Недавно она рассказала, как однажды страстно поцеловала Олега Янковского, чтобы избежать конфуза на сцене. По ее словам, страстная сцена произошла из-за того, что партнер по спектаклю забыл свой текст.

«Олежка совершенно трогательный человек был. Он плохо запоминал текст. И я за него его заучивала, чтобы подсказать на сцене. Как-то, помню, он в панике шепчет: „Я все забыл“. „Тогда давай целоваться“, — предлагаю», — вспоминала Поргина.

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