Увольнение из «Ленкома», продажа квартиры: как сейчас живет Людмила Поргина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Людмила Поргина

Заслуженная артистка России Людмила Поргина всю жизнь проработала в «Ленкоме» и посвятила себя заботе о супруге актере Николае Караченцове. Почему актрисе пришлось уволиться из театра, чем она сейчас занимается?

Как складывалась карьера Поргиной

Карьера Людмилы Поргиной как актрисы началась с предложения режиссера Олега Ефремова присоединиться к труппе МХАТ им. Горького. Проработав там год, она перешла в «Ленком». Артистка была задействована в десятках спектаклей, в том числе в знаменитых постановках театра «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона» и «Авось», «Шут Балакирев».

В кино Людмила Поргина дебютировала в 1973 году в эпизодической роли, снявшись в картине «Много шума из ничего». В фильмографии артистки всего десять картин. На съемках ленты «Маленькое ожидание» она познакомилась со своим третьим мужем актером Николаем Караченцовым. В 1975-м они расписались в одном из столичных ЗАГСов. Еще через три года у них родился сын Андрей.

В 2005 году Поргина оставила театр и посвятила себя заботе о муже, который попал в серьезное ДТП, получив черепно-мозговую травму и став инвалидом. Актриса стала появляться на телевидении, где рассказывала о состоянии супруга. Вернуться к работе в театре она смогла только спустя три года после смерти мужа, в 2021 году.

В каких скандалах замешана Людмила Поргина

Людмила Поргина длительное время конфликтует с директором «Ленкома» Марком Варшавером из-за отсутствия главных ролей в театре. Один из их разговоров закончился вызовом скорой помощи, а в январе 2023 года она попала в больницу с нервным срывом.

«Перед новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Вдобавок случился приступ подагры — стало очень сильно болеть колено. Боль была такой, что терпеть просто невозможно», — сообщила артистка MK.RU.

Марк Варшавер считает, что Поргина должна быть благодарна театру, который помогал ей во время болезни супруга, оплачивая все его медицинские услуги и прочие потребности. Директор театра признался Teleprogramma.pro, что жалеет, что когда-то «выбил» ей звание заслуженной артистки.

«Как тебе не стыдно? Ты же жена великого артиста, который много сделал для „Ленкома“. А ты кто сама такая? Да никто, кроме того, что ты называешься женой Николая Петровича», — заявил Варшавер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор театра «Ленком» Марк Варшавер

Чем сейчас занимается Людмила Поргина

В июле текущего года Людмила Поргина приняла решение уволиться из театра из-за отсутствия у нее главных ролей. Не устраивает артистку и заработная плата в размере 40 тысяч рублей.

«Я-то дорогу в театр не забываю, но в „Ленкоме“ меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию», — сказала Поргина KP.RU.

Актриса начала строительство музея, посвященного ее покойному мужу Николаю Караченцову. У нее сохранилась большая коллекция мебели, ваз и люстр из разных стран от артиста. Актриса планирует воссоздать обстановку, в которой жил артист.

Дом-музей Караченцова будет возведен на семейной даче в подмосковной Валентиновке. В настоящее время актриса начала делать архитектурный план дома и планирует закончить его зимой.

Строить музей она будет на личные средства, для этого продает московскую квартиру Николая Караченцова. За апартаменты Людмила Поргина планирует выручить 300 млн рублей.

«Эту недвижимость Коле подарили в 2003 году от правительства. Думаю, сейчас наша четырехкомнатная квартира в Шведском тупике стоит 300 млн рублей. На вырученные деньги построю музей Коли у нас на даче в поселке Валентиновка», — объяснила она.

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