Baza: Юрий Стоянов попал в больницу с тяжелой формой гипертонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов попал в больницу с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений», сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По информации канала, артисту требуется регулярное медикаментозное лечение. Сам Стоянов эту информацию никак не комментировал.

По данным Baza, актера направили в палату отделения терапии утром 4 сентября. Незадолго до этого он жаловался на постоянные головные боли. Для того чтобы сохранить здоровье, врачи посоветовали ему изменить образ жизни. Ранее Стоянов заявлял, что бросит курить, только если это будет угрожать его здоровью.

В середине июля Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста РФ Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи выявили у 81-летнего артиста острое повреждение почек. Хирурги уже провели две операции. Позднее врачи диагностировали у артиста пиелонефрит.

Ранее сообщалось, что советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Позднее появилась информация, что артистка попала в больницу из-за проблем с внутренним ухом. Нарушения привели к головокружениям, которые сначала ошибочно связали с дефицитом кислорода в головном мозге.