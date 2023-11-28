Поддержка беженцев, брак с француженкой, «Триггер»: как живет Костолевский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Игорь Костолевский

Народный артист РФ Игорь Костолевский в 2020 напомнил о себе ролью в популярном сериале «Триггер», представ в образе психолога-психотерапевта Александра Стрелецкого. Как сейчас живет актер, что известно о его позиции по СВО и личной жизни?

Чем сейчас занимается Костолевский

75-летний актер является президентом премии и фестиваля «Золотая маска», членом Российской академии кинематографических искусств «Ника» и членом Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ. За плечами Костолевского около 80 ролей в фильмах и сериалах. В 2020 году на экраны вышел сериал «Триггер». В картине он сыграл отца главного героя, тоже знаменитого психолога.

«Да, очень здорово! У меня все основные сцены были с Максимом [Матвеевым]. Он, на мой взгляд, чудесный артист, это самое главное. Он настоящий артист! Я видел, как он готовится к роли, как он собирается, как он проживает эту роль. <...> Я очень благодарен и Саше, и всей команде. Как сказано в одной пьесе Гоголя, я отлично провел время!» — рассказал «Вокруг-ТВ» Костолевский.

Кроме того, артист не перестает играть в театре. Зрители видели Костолевского в таких спектаклях, как «Пигмалион», «Плоды просвещения», «Кант», «Таланты и поклонники», «Любовь по Маркесу», «Старший сын». Актер также принимал участие в спектакле-альманахе «Истории», который поставил режиссер Егор Перегудов к 100-летию театра Маяковского.

Кроме того, Костолевский участвует в дублировании фильмов и мультфильмов. Его голосом говорят герои таких картин, как «Надо убить эту любовь», «Кружевница», «Тэсс», а также анимационного фильма «Маленький принц».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Ольга Прокофьева и Игорь Костолевский

Что известно о здоровье Костолевского

В 2021 году артиста госпитализировали с диагнозом «пневмония и дыхательная недостаточность». Он проходил обследование в одной из московских больниц, врачи подозревали, что у актера коронавирус.

Как Костолевский относится к СВО

26 февраля 2022 года группа российских деятелей искусства подписала обращение с призывом начать мирные переговоры для остановки боевых действий на Украине. Заявление на своей странице в соцсетях опубликовал артист Евгений Миронов. В число подписавших вошел и Костолевский.

В апреле 2022 года в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная акции «Открытый занавес» театров и других учреждений и коллективов культуры, проводимой в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР и семей погибших военнослужащих. Тогда Костолевский подчеркивал, что мероприятие является объединяющим.

«Это акция солидарности с нашим обществом, с нашим народом, с нашими военнослужащими», — сказал Костолевский.

Артист живет и работает в России. Он неоднократно опровергал слухи о переезде в Европу.

Что известно о личной жизни Костолевского

Первой женой артиста была актриса Елена Романова. В 1983 году в семье родился сын Алексей, однако в этот момент Костолевский понял, что не хочет возвращаться домой и всячески стремится отсрочить встречу с женой. Именно в этот кризисный момент артист встретил французскую актрису Консуэло де Авиланд.

«Она сидела на другом конце стола. И меня все время тянуло туда смотреть, я понимал, что там происходит что-то важное, решается моя судьба», — вспоминал Костолевский в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

Уход из семьи был тяжелым, Костолевский не хотел оставлять сына, однако все же развелся с Романовой. Спустя четыре года он взял в жены француженку, являющуюся музой Алена Делона. Де Авиланд приняла православие, взяв имя Евдокия, уехала из родной Франции и оставила работу в кино.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Актер Игорь Костолевский с супругой Консуэлой де Авиланд

После брака с артистом француженка стала официальным представителем РЖД в Париже. За свою деятельность де Авиланд была награждена президентом РФ Владимиром Путиным орденом Дружбы за большой личный вклад в развитие российско-французских отношений.

«Любимая женщина совершенно поменяла мою жизнь. Мне повезло. То, что я сейчас из себя представляю, Игорь Костолевский, это все во многом благодаря ей. Мужчину определяет женщина, которая рядом с ним. Только это. Я действительно везунчик. Для меня встреча с Дусей — это большое счастье и подарок судьбы», — сказал актер.

Отношения Костолевского с сыном от первого брака долгое время были прохладными, однако в какой-то момент им удалось примириться, правда, ненадолго. Причиной разлада стала религиозность Алексея и его пошатнувшееся психологическое состояние. Почти 10 лет Костолевскому удавалось держать втайне проблемы сына, однако о них вскоре узнали СМИ.

«Иногда вижу сына, но не могу ничего сделать. Ну больной человек, понимаете. К сожалению, это наследственное. Я эту историю переживаю много лет. Поверьте, все, что от меня зависело, я сделал. И понимаю, что все бессмысленно. В диспансере говорят: «Он приходит, мы его принимаем, но от лекарств он отказывается», — признавался Костолевский.

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