Народному артисту России, художественному руководителю Московского театра Олега Табакова, режиссеру и актеру Владимиру Машкову исполняется 60 лет. Юбилейный день Машков отметит на работе, в театре Олега Табакова, где пройдет прогон спектакля «Атом Солнца». Премьера спектакля, автором и художественным руководителем которого выступает Машков, состоится 28 ноября.

Спектакль посвящен создателю «Табакерки» Олегу Табакову. Главный герой — Зеркальный человек, он приумножает талант, отражая и преломляя его, и делится им с артистами и со зрителями.

Кадры с показа спектакля «Атом Солнца» — в галерее NEWS.ru.

 

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Показ шоу-спектакля «Атом солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом солнца» в театре Олега Табакова

Показ шоу-спектакля «Атом солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом солнца» в театре Олега Табакова

Показ шоу-спектакля «Атом солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом солнца» в театре Олега Табакова

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на показе шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на показе шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на показе шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на показе шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Показ шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ»

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ»

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на премьере фильма «Вызов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на премьере фильма «Вызов»

Актер Владимир Машков на торжественной церемонии награждения премии «Легенды Тавриды» в саду «Эрмитаж»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Владимир Машков на торжественной церемонии награждения премии «Легенды Тавриды» в саду «Эрмитаж»

Продюсер Игорь Матвиенко и актер Владимир Машков на торжественной церемонии награждения премии «Легенды Тавриды» в саду «Эрмитаж»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Игорь Матвиенко и актер Владимир Машков на торжественной церемонии награждения премии «Легенды Тавриды» в саду «Эрмитаж»

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова

Владимир Машков и Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков и Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова

Владимир Машков и Александра Крюкова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков и Александра Крюкова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова

Актер Евгений Миронов, Владимир Машков, Ирина Апексимова и Сергей Газаров (справа налево) на торжественной церемонии открытия памятника актеру и режиссеру Олегу Табакову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Евгений Миронов, Владимир Машков, Ирина Апексимова и Сергей Газаров (справа налево) на торжественной церемонии открытия памятника актеру и режиссеру Олегу Табакову

Художественный руководитель театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков перед церемонией открытия памятника актеру и режиссеру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков перед церемонией открытия памятника актеру и режиссеру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище

Художественный руководитель театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров

Актер Владимир Машков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владимир Машков