Машков отметит 60-летний юбилей спектаклем: фото с показа «Атома Солнца» Премьера спектакля Машкова «Атом Солнца» в «Табакерке» состоится 28 ноября

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на показе шоу-спектакля «Атом Солнца» в театре Олега Табакова

Народному артисту России, художественному руководителю Московского театра Олега Табакова, режиссеру и актеру Владимиру Машкову исполняется 60 лет. Юбилейный день Машков отметит на работе, в театре Олега Табакова, где пройдет прогон спектакля «Атом Солнца». Премьера спектакля, автором и художественным руководителем которого выступает Машков, состоится 28 ноября.

Спектакль посвящен создателю «Табакерки» Олегу Табакову. Главный герой — Зеркальный человек, он приумножает талант, отражая и преломляя его, и делится им с артистами и со зрителями.

Кадры с показа спектакля «Атом Солнца» — в галерее NEWS.ru.

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