Поддержка СВО, обвинения СБУ: как живет Машков, чья дочь имеет паспорт США Дочь Владимира Машкова стала гражданкой США и сменила имя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария недавно получила американский паспорт и отказалась от отчества. Кроме того, мнения родственников по поводу спецоперации расходятся. В каких отношениях режиссер с дочерью, как он живет сейчас?

Как Машкова получила паспорт США

Мария Машкова рассказала в соцсетях, что после 10 лет жизни в Соединенных Штатах вместе с супругом получила американское гражданство. Помимо этого, она сменила имя и стала Машей Машковой, отказавшись от отчества Владимировна.

«Вслед за мужем и дочерьми стала американской гражданкой. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — сообщила актриса.

Как Машковы поссорились из-за спецоперации

В марте прошлого года Мария Машкова осудила проведение спецоперации и назвала происходящее «немыслимым». После этого отец призвал артистку «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство». В ответ дочь пожелала Машкову, поддержавшему СВО, оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге.

«Я в порядке. Я в нормальном состоянии сейчас. С отцом не разговаривала уже больше года», — рассказывала она.

Машков также поссорился с наследницей от другого брака Екатериной, которая выступала против частичной мобилизации, критиковала российскую власть и режиссировала провокационные спектакли. Когда об этом узнала Мария Машкова, то выразила солидарность Екатерине.

«Просто красотка! Можно любить своего отца безусловно, но не предавать себя!» — заявила актриса.

Она отмечала, что любит отца, однако не разделяет его политических взглядов. По словам Машковой, режиссер «одержим, как и многие сейчас, идеей возвращения в СССР ценой свободы будущего поколения».

«Я папу очень люблю и всегда буду очень любить. Я считаю, его великим артистом, до которого мне воистину профессионально далеко», — писала артистка в соцсетях.

Машков в недавнем интервью заявил, что с презрением относится к уехавшим из России знаменитостям. По его мнению, они «поменяли полушария головного мозга на другие».

Чем сейчас занимается Машков

Владимир Машков продолжает работать в кино и театре. Он является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова.

В марте актер принял участие в медиапроекте «Настоящие», призванном обратить внимание на творчество современных поэтов, пишущих о событиях в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области. Вместе с другими артистами Машков читал стихи местных авторов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недавно Машков сообщил, что готов стать доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах. Он отметил, что с гордостью примет такое предложение, если оно поступит.

«Быть доверенным лицом — это большая честь для любого гражданина. И в этом смысле моя жизнь неотрывно связана с моей родиной, и наши лидеры у меня вызывают восхищение. И для меня это большая честь и гордость. Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму», — сказал актер.

В прошлом режиссер уже был в числе доверенных лиц Путина на президентских выборах. Кроме того, он становился доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

Какие обвинения Машкову предъявили в СБУ

В мае этого года стало известно, что на Владимира Машкова в СБУ составили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Режиссера обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении порядка въезда в страну и оправдании начала спецоперации.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, который публично оправдывает [СВО]. Расследование проводилось совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора», — говорится в сообщении СБУ.

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