https://static.news.ru/photo/94bda980-498a-11ea-bae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: 1tv.ru

Допремьерный показ сериала «Триггер» российского режиссёра Дмитрия Тюрина проведёт Первый канал.

Сюжет расскажет о психологе Артёме Стрелецком, который практикует «шоковый» метод психотерапии.

Артём провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеётся над ними, специально подстраивает неловкие ситуации и намеренно выталкивает из зоны психологического комфорта, — говорится в пресс-релизе.

В главных ролях сыграют актёры Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова и Роман Маякин. Авторы сценария — Андрей Золотарёв и Лев Мурзенко.

Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».

Как писал NEWS.ru, руководство Первого канала впервые за много лет отказалось от трансляции престижной американской кинопремии «Оскар».