Допремьерный показ сериала «Триггер» российского режиссёра Дмитрия Тюрина проведёт Первый канал.
Сюжет расскажет о психологе Артёме Стрелецком, который практикует «шоковый» метод психотерапии.
Артём провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеётся над ними, специально подстраивает неловкие ситуации и намеренно выталкивает из зоны психологического комфорта, — говорится в пресс-релизе.
В главных ролях сыграют актёры Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова и Роман Маякин. Авторы сценария — Андрей Золотарёв и Лев Мурзенко.
Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители
Как писал NEWS.ru, руководство Первого канала впервые за много лет отказалось от трансляции престижной американской кинопремии «Оскар».
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