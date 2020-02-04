https://static.news.ru/photo/2b7f9a54-4765-11ea-8795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство «Первого канала» впервые за много лет отказался от трансляции престижной американской кинопремии «Оскар».

По данным газеты «Коммерсант», канал решил в этом году сэкономить, так как расходы на права на показ церемонии «несопоставимы с результатом». Премию покажет в России онлайн-кинотеатр Okko.

Онлайн-трансляция состоится в ночь с 9 на 10 февраля, — сообщили в компании.

Ведущими эксклюзивной трансляции «Оскара» станут Пётр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.

Как ранее писал NEWS.ru, Академия кинематографических искусств опубликовала список артистов, которые объявят лауреатов премии «Оскар-2020». Организаторы сообщили, что на сцену торжественной церемонии выйдут такие артисты, как Джеймс Корден, Сигурни Уивер, Шайа Лабаф, Пенелопа Крус, Дайан Китон, Стив Мартин, Киану Ривз и Майя Рудольф.