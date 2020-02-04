Руководство «Первого канала» впервые за много лет отказался от трансляции престижной американской кинопремии «Оскар».
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Онлайн-трансляция состоится в ночь с 9 на 10 февраля, — сообщили в компании.
Ведущими эксклюзивной трансляции «Оскара» станут Пётр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.
Как ранее писал NEWS.ru, Академия кинематографических искусств опубликовала список артистов, которые объявят лауреатов премии «Оскар-2020». Организаторы сообщили, что на сцену торжественной церемонии выйдут такие артисты, как Джеймс Корден, Сигурни Уивер, Шайа Лабаф, Пенелопа Крус, Дайан Китон, Стив Мартин, Киану Ривз и Майя Рудольф.
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