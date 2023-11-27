Романы с женатыми, несколько операций, два внука: где сейчас Жанна Эппле

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жанна Эппле

Заслуженная артистка РФ Жанна Эппле прославилась благодаря роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Чем сейчас занимается звезда, что известно о ее здоровье и личной жизни?

Как прославилась Эппле

Будущая артистка родилась в Москве в 1964 году, однако росла она на Сахалине, где ее воспитывали мамины родители: дедушка — журналист и бабушка — главный бухгалтер в Управлении исправительно-трудовых учреждений (УИТУ). Из-за сложных отношений в семье Эппле оказалась в детском саду-интернате, где она пробыла пять лет.

Когда настало время идти в школу, мама забрала ребенка в Москву. К тому времени она успела развестись, и у Эппле появился отчим. Во время учебы в школе будущая актриса занималась художественной гимнастикой, плаванием, фигурным катанием, балетом и музыкой. После окончания школы поступила в ГИТИС.

Несмотря на то, что фильмография Эппле насчитывает около 60 картин, зрители запомнили ее по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», в котором она сыграла Юлю Шашкову. В картине, которую называли русским «Сексом в большом городе», она предстала в образе самой влюбчивой из героинь, которая вместе с этим нежна, эмоциональна и нерешительна, однако неудачлива в отношениях — ни один из мужчин не прожил с ней больше двух недель.

Кроме того, Эппле является известной телеведущей. Одним из самых масштабных проектов стало шоу «Клуб бывших жен», выходившее на ТНТ.

Почему Эппле вела «Клуб бывших жен»

Актриса стала одной из четырех ведущих программы, помогающих женщинам пережить развод. Ведь за ее плечами было не одно расставание.

Во время учебы в ГИТИСе актриса влюбилась в балетмейстера Алексея Бакая и вышла за него замуж. В СМИ писали, что брак распался, когда танцовщик решил уехать в США. Сама же Эппле рассказала, что пара потеряла ребенка и это стало тяжелым испытание для студенческого брака.

«К тому времени уже отношения были исчерпаны, детей не было. И я точно знала, что я за этим мужчиной никуда не поеду. Я просто за ним не поехала!» — поясняла актриса в интервью «Мир 24».

Затем актриса встречалась с сыном режиссера Ильи Фрэза на протяжении 17 лет. У них родились два сына — Потап и Ефим. Несмотря на наличие детей, Эппле рассталась и с этим мужчиной. Ходили слухи, что гражданский супруг сломал актрисе ключицу во время драки, а в один момент и вовсе выгнал актрису с детьми из дома на мороз.

«Я 20 лет прожила в не очень большом счастье, не говоря о том, что я была не реализована в профессиональном плане — мой муж не очень хотел, чтобы я работала актрисой. Поэтому на сегодняшний день я могу сказать ему только спасибо», — говорила об этих отношениях Эппле в программе «Ой, мамочки!».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Жанна Эппле с сыном

Во время съемок «Белых одежд» Эппле влюбилась в Валерия Гаркалина, который известен верностью жене Екатерине.

«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я тоже была замужем и беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — объясняла актриса в программе «Судьба человека.

Артистка также встречалась с адвокатом Сергеем Жориным. У них завязался роман, когда жена правозащитника телеведущая Катя Гордон носила ребенка. Отношения продолжились даже после того, как Гордон объявила о беременности.

«Я не понимаю таких женщин, для которых секс и желание получить мужчину оказываются выше какой-то солидарности. Жанна прекрасно знала, что я беременна, ей об этом должна была рассказать Анфиса Чехова или сам Жорин. Однако ее это не остановило», — возмущалась Гордон в программе «Секрет на миллион».

Позднее Эппле публично извинилась перед Гордон, отметив, что ей стыдно за романы с женатыми мужчинами.

Чем сейчас занимается Эппле

В 2022 году актриса исполнила роль художница Зои Пожарской в комедийном сериале «Два холма». В нем она предстала в необычном образе: у ее героини зеленые волосы, стиль одежды, кардинально отличающийся от внешнего вида остальных персонажей, и особые представление об устройстве мира.

В 2023 году на экраны вышел фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» с участием Эппле. В нем она сыграла Тамару — одну из пассажирок лайнера, который совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Жанна Эппле на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Что известно о здоровье Эппле

Актриса перенесла несколько операций на суставах. Несмотря на проблемы со здоровьем, Эппле держит себя в форме. Например, на премьеру фильма «У людей так бывает», которая прошла в сентябре 2023 года, она пришла в темно-коралловом тренче, колготках в сетку и бежевых туфлях.

Как сложилась личная жизнь Эппле

У актрисы холодные отношения с матерью — они редко созваниваются. Артистка рассказывала, что родительница отличалась строгостью и всегда была настроена скептически по отношению к достижениям дочери.

По словам Эппле, ее мать никогда не видела правнуков и не пытается это сделать.

«Мама даже своего правнука не видела. О встрече не просила. <...> Люди очень странные, вот так бывает. <...> Мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, но это случается крайне редко», — признавалась актриса

В отличие от матери Эппле близка со своими сыновьями. Она живет в квартире вместе с ними, за которую закончила выплачивать ипотеку в 2018 году.

«В этой квартире мы живем все вместе: я, невестка, внук и мои два сына! Невестка у меня молодец, все взяла в свои руки. Я даже еду не готовлю, все она. Я только ем. Честно говоря, удачно женила сына», — хвасталась артистка в интервью изданию «Собеседник.ru».

В 2022 году актриса вновь стала бабушкой.

58-летняя актриса говорила в 2022 году, что не любит афишировать личную жизнь и делиться какими-то откровенными подробностями. Она подчеркнула, что вообще не понимает тех, кто с радостью демонстрирует свои отношения.

«Если до сих пор есть секс, не надо об этом говорить. Существует адекватность возрасту, не нужно быть смешной. Мне кажется, в этом возрасте важнее стиль, реализованность твоя, внуки, дети — об этом надо говорить, а не о сексе», — сказала артистка в интервью «Вокруг ТВ».

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