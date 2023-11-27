Проклятие сериала «Тайны следствия»: почему актеры проекта болеют и умирают

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Актер Игорь Николаев (справа) и актер Радмил Хайрутдинов на съемках сериала «Тайны следствия» в Санкт-Петербурге

В Петербурге этой осенью завершились съемки 23-го сезона сериала «Тайны следствия». Незадолго до этого на 69-м году жизни скончался актер Евгений Артемьев, который играл в детективном проекте. Ранее, этим летом, покончил с собой другой актер «Тайн следствия» Андрей Бабенко, ему было всего 47 лет. В 2023-м также ушел из жизни 64-летний Александр Тютрюмов, в 2022-м скончались 46-летний Сергей Николаев и 50-летний Сергей Дьячков. Что это — мистика, совпадение или между трагическими событиями все же есть связь, разбирался NEWS.ru.

Что известно о сериале «Тайны следствия»

Детективный сериал «Тайны следствия» выходил с 2000 по 2021 год. Сериал включает 21 сезон и 388 серий. Это одна из самых длинных мыльных опер на отечественном ТВ. В центе сюжета — работа следователя Марии Швецовой (актриса Анна Ковальчук) и ее коллег.

«Это сегодня много разных детективных сериалов, а тогда были только „Тайны следствия“, да еще „Убойная сила“, мы были одними из первых», — рассказал NEWS.ru актер Сергей Барышев, снимавшийся 11 сезонов подряд в роли майора Винокурова.

Вначале проект был очень успешным, но под конец зрители выражали недовольство и оставляли негативные комментарии. Поклонники сериала писали, что он выдохся, актеры устали и весь «изюм пропал».

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Актриса Анна Ковальчук и актер Глеб Щур на съемках сериала «Тайны следствия» в Санкт-Петербурге

Артемьев внезапно умер

Актер Евгений Артемьев сыграл инспектора ГИБДД в «Тайнах следствия». Он также принимал участие в таких популярных телепроектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Бандитский Петербург». 15 лет он проработал в петербургском Театре имени Комиссаржевской. В театре не уточняют причину его внезапной смерти.

Почему Бабенко покончил с собой

Смерть Андрея Бабенко в июле этого года вызвала большой резонанс. Актер покончил жизнь самоубийством. Бабенко также снимался в сериалах, которые производят в Петербурге. Он окончил студию при Мурманском областном драмтеатре. После переезда в Северную столицу начал зарабатывать деньги, снимаясь в отечественных теле и кинопроектах. В основном это были небольшие эпизодические роли. Денег от съемок не хватало, и он подрабатывал курьером.

У Бабенко не было ни семьи, ни детей, он был очень одиноким человеком. На его похороны средства собирали коллеги.

«Ребят, Андрей был одинок. Испытывал финансовые трудности. Но почти никогда не просил о помощи. А точнее, делал это очень скромно. Давайте похороним его достойно. Лена Чижова собирает деньги на похороны. Телефон она свой указала, кто боится мошенников — наберите её. Я перевёл. Искренне жаль, что Андрей ушёл. Светлая память очень хорошему человеку», — написал в ВК сценарист и режиссер Максим Бриус.

Зрители эмоционально отреагировала на гибель Бабенко, многие писали, что им его искренне жаль.

«Актер — профессия страшная... Зависимость от режиссеров, коллег, ролей и оценок настолько велика, что порой выключает в человеке очень многое — даже желание жить. А гениев немного...», — писала Кира Петрова на портале Кино-Театр.ру.

Николаев умер от диагноза, о котором не знал

Смерть другого актера «Тайн следствия» 46-летнего Сергея Николаева стала потрясением как для его коллег, так и для близких. Он скончался от аритмии. Сергей не знал, что у него есть такой диагноз.

«Конечно, переработка тоже сказалась, — говорит NEWS.ru его жена Ольга Маленкова. — Сергей не только работал в театре „Комедианты“ и принимал участие в кинопроектах, он еще подрабатывал видеохудожником в компании, которая производит контент для театров и городских культурных мероприятий. Они, например, работают на закрытии фонтанов».

Николаев также был профессиональным актером, окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Агент особого назначения», «Литейный», «Тайны следствия», «Мажор-2» и других.

Фото: Театр «Комедианты» Сергей Николаев

От чего умер Тютрюмов

Питерский актер Александр Тютрюмов снимался в девятом сезоне «Тайн следствия» в роли майора милиции в запасе, но зрители больше помнят его по сериалу «Убойная сила», в котором он сыграл подполковника Сергея Егорова. Александр учился во ВГИКе, был актером киностудии «Ленфильм», играл в Народном театре областного Подпорожья.

Тютрюмов умер в 64 года. Причиной стала острая печеночная недостаточность, у него также были хронические заболевания, которые обострились. Актер попал в больницу уже в тяжелом состоянии, врачи несколько дней боролись за его жизнь, но ничего изменить не смогли. Тютрюмов скончался, так и не приходя в сознание.

От чего умерли другие актеры из «Тайн следствия»

Марина Макарова из «Тайн следствия» и других телепроектов скончалась в 45 лет. У нее нашли рак желудка в четвертой терминальной стадии, когда уже ничего предпринять было нельзя. Она умирала в Центральной клинической больнице святителя Алексея.

Виталий Жигалин скончался в 48 лет. У актера были проблемы со здоровьем, он перенес операцию по пересадке почки, но никто не ожидал, что он уйдет из жизни.

Людмила Глухова умерла в 54 года от инсульта, Александр Блок — в 59 лет от рака легких. Инна Волгина скончалась на 54-м году жизни от заболевания, название которого ее коллеги не сообщили. Александр Чабан умер в 47 лет, его тело нашли в квартире. Знакомые не исключали, что он был в депрессии последние дни жизни и злоупотреблял алкоголем.

В 61 год умер актер Сергей Кушаков. Его тело нашли соседи, решив проверить квартиру, из которой он долгое время не выходил.

Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького Виталий Жигалин

В чем причина множества смертей актеров из «Тайн следствия»

Таролог Галина Янко в интервью Пятому каналу рассказала, что причина череды смертей актеров «Тайн следствия» — проклятье, но его можно снять. Она посоветовала актерам обойти семь храмов и оставить записки за здравие членов семьи.

Актер Сергей Барышев считает, что мистика тут ни при чем. За 23 сезона в проекте принимало участие огромное количество людей. Он отмечает, что работа в проекте была напряженной, ему, например, пришлось уйти ради съемок в сериале из театра, совмещать было физически невозможно.

«Смена в среднем длилась 16 часов, были и по 24, несколько часов уходило на дорогу, в итоге на сон оставалось часов 5-6», — рассказал NEWS.ru Сергей Барышев.

По словам актера, сериал начинался с размахом, но позже на многом начали экономить, например, одежда на актерах была тонкая, не по сезону, что для сурового питерского климата критично. «Дикое лицо капитализма», — говорит актер.

Барышев подхватил на съемках воспаление легких, еще ему приходись выполнять разные каскадерские трюки, видимо, это тоже было связано с экономией средств.

Актер подчеркивает, что у него нет претензий к сериалу, и считает, что «если и задавать вопросы, то к Минкульту или актерскому профсоюзу».

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