Алкоголизм, болезнь дочери, война с Михалковым: куда пропала Догилева

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Татьяна Догилева

Народная артистка России Татьяна Догилева раньше часто играла в российских сериалах и мелодрамах, однако в последнее время стала все реже появляться на экранах. Куда она пропала, что известно о здоровье, из-за чего поссорилась с режиссером Никитой Михалковым?

Правда ли, что Догилева страдала алкоголизмом

В 2000-х актриса почти не снималась в кино. Кроме того, в тот период у Догилевой один за другим уходили из жизни близкие родственники: от рака умер отец, следом за ним скончались мама и любимый брат. Догилева искала утешения, в том числе в алкоголе, и не скрывала, что тогда могла уйти в запой.

В какой-то момент состояние стало настолько пугающим, что актриса попросила врачей положить ее в психиатрическую клинику: на почве алкоголизма у нее развилась депрессия. Медики вывели артистку из запоя, следующие два года она не употребляла спиртное, но затем отметила день рождения, и все началось заново.

«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла», — вспоминала актриса в разговоре с KP.RU.

После болезни артистка развелась с мужем, сатириком Михаилом Мишиным, который забрал дочь. При этом супруги сохранили дружеские отношения.

Чем болела дочь Догилевой

В подростковом возрасте дочь Догилевой Екатерина страдала от анорексии. Из-за того, что девушка была недовольна своей фигурой, она решила снизить количество потребляемых калорий: изначально она весила 67 килограммов и в погоне за отметкой «54» похудела до 40 килограммов. Екатерине пытались помочь близкие, однако все попытки были обречены на неудачу.

«Анорексия — это психическое заболевание. И здесь могут помочь только специалисты. Мы прожили два страшных года. И сделать я ничего не могла. А уж, поверьте, я перепробовала все», — вспоминала девушка.

Когда Екатерина осознала тяжесть состояния, она попросила отвезти ее в больницу, где пролежала около месяца. После этого она выбросила весы и стала осуждать людей, критикующих вес других.

Девушка попробовала себя на театральных подмостках в США, после чего вернулась в Россию. В марте 2020 года дочь Догилевой снялась обнаженной в образе Форнарины Рафаэля.

В 2020 году она приняла участие в создании популярной видеоигры Cyberpunk 2077.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Татьяна Догилева

Почему рассорились Догилева и Михалков

В декабре 2010 года актриса активно выступила против строительства студией Никиты Михалкова «ТриТэ» гостиницы в Малом Козихинском переулке. Догилева участвовала в пикетах, после чего режиссер пригрозил ей немедленным исключением из Союза кинематографистов «за неуплату членских взносов».

По словам Догилевой, победа оказалась не на ее стороне.

«Очень смешное началось потом: несколько людей из кино, которые мне прежде выказывали всякую любовь и восхищение, при встрече со мной на каких-то фестивалях делали вид, что не видят меня. А когда я спрашивала: „Почему ты не поздоровался?“ — отвечали: „Я же плохо вижу“ <...> Я ведь тоже была много лет назад в очень хороших отношениях с Никитой Михалковым. Это было прекраснейшее общение. С невероятного таланта, обаяния, красоты и щедрости человеком. Разве я могла представить, что он затеет такую стройку?» — рассказала Догилева KP.RU в 2022 году.

Почему Догилева поправилась

20 лет назад артистка сделала неудачную пластику, которая исказила черты ее лица. После этого она зареклась ложиться под нож. За последние несколько лет Догилева сильно поправилась, что вызвало множество вопросов, которые актриса пресекла.

«Я перешла в другую возрастную категорию и перестала бороться за молодость. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю», — пояснила звезда в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Догилева пошутила, что с охотой примерила новое амплуа комедийной старухи.

Где сейчас Догилева

Артистка разведена. Она признавалась, что не ищет новых отношений и «кайфует от своего состояния».

«Да, я постарела, я поправилась, я изменилась. Но перестала биться за молодость. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо», — заявила Догилева.

Актриса подчеркивала, что с большим уважением относится к актрисам, которые поддерживают форму, занимаются спортом и соблюдают диеты. Именно поэтому у них есть множество ролей, признавала Догилева.

«Моя позиция другая. Я говорю: «Мне 65. Я пенсионерка. Смотрю много сериалов. Не склонна к общению, к компаниям, тусовкам. Я, может быть, даже дикая», — говорила актриса.

В 2022 году актриса сыграла в фильмах «Анна К», «Многоэтажка», «Синдром жизни», «Я на перемотке!» и «Гид и большие соблазны». В 2023 году на экраны вышла картина «Волшебный участок» с участием Догилевой, которая сыграла Бабу-ягу.

В 2021 году артистка была удостоена премии «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Доктор Лиза».

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