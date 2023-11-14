Ссора с Нагиевым, работа в театре, гастроли: куда пропал актер Сергей Рост

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Сергей Рост

Актер и режиссер Сергей Рост обрел популярность благодаря юмористической передаче «Осторожно, модерн!», где снимался с Дмитрием Нагиевым. Куда пропал артист после закрытия проекта, чем сейчас занимается?

Что известно о карьере Сергея Роста

Сергей Рост окончил Ленинградский театральный институт по специальности театральный режиссер. В годы учебы он познакомился с Дмитрием Нагиевым. Получив высшее образование, артисты вместе работали на радио «Модерн», а позднее создали программу «Осторожно, модерн!».

В скетч-шоу Сергей Рост играл и мужских, и женских персонажей, а также в содружестве с Анной Пармас написал более 300 сценариев. Параллельно актер выступал в театре и вел различные мероприятия, за что в 2000-м удостоился премии «Лучший шоумен года».

В начале нулевых Сергей Рост был сценаристом программы «Клуб веселых и находчивых». До 2002 года вел шоу «Однажды вечером» на СТС и ТНТ.

В 2005 году он переехал в Москву, где работал ведущим и конферансье на телевидении и некоторое время числился в штате Первого канала. В том же году сыграл главную роль в мелодраме «Право на любовь». Позднее также снимался в кинолентах «Трое сверху», «Ключи от счастья», «Такси», «Лондонград. Знай наших!» и других.

В 2017–2018 годах был участником шоу «Субботний вечер» и «Петросян-шоу» на канале «Россия 1».

Фото: Alexander Keltik/Global Look Press Сергей Рост

Что известно ссоре Сергея Роста с Дмитрием Нагиевым

Программа «Осторожно, модерн!», несмотря на высокие рейтинги, была закрыта в 2004 году из-за разногласий актеров. В передаче «Судьба человека» Сергей Рост объяснил, что их дружба прекратилась из-за того, что Дмитрию Нагиеву «кто-то что-то наговорил».

«Однажды он решил, что ему дальше нужно развиваться одному. Молодость, амбиции — это все понятно. Но мне было очень жалко, потому что я в тот момент понимал, что наш дуэт был самым популярным в стране, нас очень любили. Может, Диму как раз и раздражало, что нас не воспринимали поодиночке», — предположил Рост.

Актер узнал об уходе Нагиева из проекта от третьих лиц. По его словам, с того момента между ними так и не состоялось мужского разговора.

«Я звонил — Дима не брал трубку. Я писал ему сообщения — он не отвечал. Все, у меня тоже есть пределы гордости, я навязывать себя никому не собираюсь», — пояснил артист.

Сергей Рост также вспомнил фразу Дмитрия Нагиева: «Нельзя дружить с тем, с кем работаешь». Актер не исключает, что он мог преувеличивать уровень своих отношений с коллегой.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС Дмитрий Нагиев и Сергей Рост на съемках очередной серии программы «Осторожно, модерн!»

Чем сейчас занимается Сергей Рост

Артист до 2022 года снимался в юмористической передаче «Дом культуры и смеха» на канале «Россия 1». В последние годы Сергей Рост пишет сценарии для театральных постановок и занимается режиссурой. Также он гастролирует по российским городам. На настоящий момент задействован в постановках «Любовь по-французски, или Просто бэби», «Фонтаж», «С кем поведешься» и «Ну и фрукт ты!».

«Бывает да, что очень занят. Гастроли, сразу же по приезде, не успел передохнуть — уже сюда. Если нету съемок, нету спектаклей, я тогда пишу. Я сажусь и пишу, у меня много заказов на пьесы, на скетчи какие-то», — рассказал он в программе «Ничего личного».

Сергей Рост помимо театральной деятельности продолжает сниматься в российских сериалах. В 2023 году он сыграл в таких лентах, как «Квест», «Сюрприз для покойника» и «Сальто-мортале».

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