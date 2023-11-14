Молодая возлюбленная, концерты, «Суперстар!»: как сейчас живет Кай Метов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Кай Метов

Заслуженный артист России Кай Метов обрел популярность в 1990-х после записи песни Position № 2, но спустя годы «пропал». Как сложилась творческая жизнь певца, чем он сейчас занимается?

Что известно о карьере Кая Метова

Музыкальная карьера уроженца Караганды Кая Метова началась в 1991 году, когда он записал несколько песен. Известность к нему пришла спустя пару лет после выпуска композиции Position № 2, с которой артист гастролировал долгие годы. В его репертуаре были и другие хиты: «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне».

В 2003 году Кай Метов написал песню «Роза чайная» для дуэта исполнителей Маши Распутиной и Филиппа Киркорова. Артист и эту композицию исполнял сольно во время гастролей.

По словам Метова, в начале карьеры он столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Из-за нехватки денег ему приходилось ютиться в арендованном жилье.

«Я жил на съемной квартире, у меня из мебели была только радиоточка: ни телевизора, ничего. Да, я был популярен, но меня никто не узнавал, стоил три копейки», — рассказал он в эфире шоу «Суперстар!».

В 2010-е Метов занимался бизнесом, в том числе косметическим. У него был собственный ресторан. Предпринимательство он совмещал с артистической деятельностью.

Чем сейчас занимается Кай Метов

Артист продолжает писать музыку и гастролировать по российским городам. Он дает сольные концерты и выступает на ретромероприятиях. Певец до сих пор выпускает новые песни, последняя из них вышла около полугода назад под названием «Как долго я тебя искал».

В ноябре 2023 года Кай Метов принял участие в новом сезоне шоу «Суперстар!», где борется за первое место с Ликой Стар, Алексеем Глызиным, Игорем Наджиевым и другими исполнителями.

В последнем выпуске передачи артист исполнил песню «Улетаю» группы «А-Студио». Выступление Кая Метова вызвало много эмоций среди экспертов конкурса, однако член жюри певица Наташа Королева посчитала, что исполнителю было некомфортно на сцене, в связи с чем она поставила ему за выступление один балл. В ответ он заявил, что его охватил мандраж перед выходом на сцену, поэтому в некоторых местах у него мог дрожать голос.

«Как мне может быть комфортно, если это первая не моя песня, которую я пою на широкую аудиторию», — ответил Метов.

Что известно о личной жизни Кая Метова

Артист в последнем выпуске «Суперстар!» рассказал, что свое выступление посвятил возлюбленной — 31-летней Анастасии, с которой живет шесть лет.

«Настя — романтичный человек. Она всегда делает мне какие-то сюрпризы. Пришло время для ответки», — сказал артист.

У Кая Метова есть трое детей от первого брака. Певец рассказал «Газете.Ru», что поддерживает хорошие отношения с детьми и видится с ними каждую неделю. Артист длительное время ограждал наследников от публичности.

«Дело в том, что, когда у меня родилась старшая дочь Кристина, там не надо было ничего скрывать, я был практически никем, и звать меня было никак. Когда родились Настя и Рик, я сделал все возможное, чтобы избавить их детство от публичности. Не могу сказать, что скрывал детей, но и лишний раз не показывал, не демонстрировал личное, как сейчас принято у многих из-за развития соцсетей», — объяснил Кай Метов.

Певец отметил, что все его наследники «музыкальные и творчески самовыражаются».

Читайте также:

Уход из КВН, отъезд из Москвы, здоровье: куда пропал Александр Масляков

Отъезд из РФ, операция, зоопарк: как сейчас живет композитор Юрий Антонов

Отказ от званий, съемки, долги: как сейчас живет актер Леонид Ярмольник