Музыкальный критик назвал российских «певцов одного хита» Музкритик Бабичев: в РФ много «певцов одного хита», среди них Метов и Нарцисс

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кай Метов

Исполнители Кай Метов, Пьер Нарцисс, Алиса Мон, а также проекты «Доктор Александров» и «Запрещенные барабанщики» стали певцами и группами «одного хита», рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, артистам повезло, что они успели записать знаменитую композицию, так как ряд проектов за 20–30 лет на сцене никак себя не проявляют.

Эксперт добавил, что подобных коллективов выступало особенно много в 1990-е и «нулевые» годы, когда российская эстрада нуждалась в новых именах, веяниях и экспериментах.

Проект «Доктор Александров» с песней Stop Narcotics, как она звучала на всех радиостанциях, он, по-моему, успел выступить на «Нашествии». «Запрещенные барабанщики» с песней «Убили негра». Много участников «Фабрики звезд», самый яркий пример, на мой взгляд, — Пьер Нарцисс и его песня «Шоколадный заяц», — отметил Бабичев.

Собеседник подчеркнул, что ярчайшим примером артиста с одним хитом стал Кай Метов: по его словам, у этого исполнителя «ничего круче Position № 2 так и не вышло». Бабичев добавил, что Метов написал «Розу чайную», но ее исполнение закрепилось за Машей Распутиной и Филиппом Киркоровым. Также к числу исполнителей с единственным хитом можно отнести Алису Мон с песней «Алмаз».

В конце 90-х и начале «нулевых» много появлялось исполнителей, казавшихся перспективными. А потом раз и все. Забывают их быстро, конкуренты наступают на пятки, у кого-то меняются приоритеты, кто-то создавал семью, уходил из шоу-бизнеса, — считает Бабичев.

Ранее Бабичев заявил NEWS.ru, что песни музыканта и композитора Игоря Талькова созданы не просто для прослушивания, но и для вникания в текст. По его словам, среди песен Талькова, обязательных к прослушиванию, значатся такие, как «Я вернусь», «Летний дождь» и «Моя любовь».