Отъезд из РФ, операция, зоопарк: как сейчас живет композитор Юрий Антонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Антонов

Народный артист России Юрий Антонов пропал из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Кроме того, в прошлом году появилась информация про отъезд музыканта в Европу. Где сейчас находится композитор, чем он занимается?

Почему Антонов уезжал из России

В ноябре прошлого года стало известно, что Юрий Антонов покинул Россию. Тогда он объяснил, что уехал в Европу ради собственного здоровья.

Проблемы начались у музыканта три года назад, когда он подвернул ногу. С тех пор артиста мучили боли. Австрийские врачи провели ему операцию по замене сустава, хирургическое вмешательство стоило примерно 5 млн рублей.

В 2022 году Антонову снова пришлось обратиться к медикам. В РФ ему помочь не смогли, поэтому он опять поехал в Европу.

«Я сейчас нахожусь за границей на лечении. В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу», — комментировал композитор.

При этом музыкант подчеркивал, что собирается в скором времени вернуться в Россию и продолжить творческую деятельность.

Спустя время после операции Антонов вернулся в Москву. При этом он признался, что победить сильные боли до конца не смог.

Что известно о состоянии здоровья Антонова

В мае этого года Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с сердцем. В тот день он почувствовал себя плохо — у него кружилась голова, темнело в глазах. Приехавшие домой медики диагностировали гипертензивную болезнь с поражением сердца. В итоге артиста госпитализировали.

Врачам удалось стабилизировать состояние композитора. Они рекомендовали Антонову остаться в больнице еще на несколько дней, однако он отказался, сославшись на то, что дома у него проходит ремонт и ему нужно контролировать ход работ.

Что про творчество Антонова сказал музыкальный критик

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что Юрий Антонов оставил большой след в музыкальной культуре и актуален по сей день. По его мнению, уже редко выступающий музыкант за все время написал столько хитов, что, прослушав их, «хочется жить».

«Юрий Антонов — артист, который сейчас крайне редко выступает, вероятно, из-за проблем со здоровьем, но тем не менее его песни действительно актуальны. В свое время он написал столько хитов, что, прослушав их, хочется жить. Многие из песен позитивны и небанальны. Его песни слушаются, потому что когда-то это было сделано настолько хорошо. И сейчас это актуально, это не ширпотреб, его творчество не для заработка, оно сделано на века и качественно», — комментировал он NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Антонов

В июле этого года Юрий Антонов появился на фестивале «Славянский базар в Витебске». Выступление музыканта было не заявлено в программе, оно стало сюрпризом для зрителей. На сцену композитор вышел без трости, которой пользуется в последние несколько лет из-за болей в ноге.

Антонов живет в собственном доме в пригороде Москвы. Компанию ему составляют 40 кошек, 17 собак, 20 белок, утки и гуси, один петух, павлины и фазаны, а также декоративные рыбки. Недавно он рассказал, сколько денег тратит на корма для домашних животных.

«Коты кушают лучше нас. В месяц, я думаю, тысяч 40–50, даже побольше. Это только корма! Я покупаю много пшеницы, кукурузу, у меня же там зоопарк целый!» — поделился Антонов с Пятым каналом.

В октябре композитор заявил, что практически отказался от алкоголя. Вместо этого он теперь пьет минеральную воду.

«Теперь могу себе позволить выпить только в исключительных случаях. Но это происходит крайне редко. Я даже уже забыл, когда пил алкоголь!» — рассказал артист порталу ProZvezd.

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